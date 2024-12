Familia hispana lo pierde todo luego de que voraz incendio arrasara con su casa en San José

Una familia mexicana lo perdió todo luego de que un voraz incendio arrasara con su vivienda el lunes en la mañana en San José.

Javier Gutiérrez, afectado, recorrió entre escombros la que fue su casa por 15 años.

“Mi esposa pues está todavía muy mal. Todavía ahorita que me vine estaba llorando y pues es como una cosa que no se puede creer”, indicó Javier.

El padre de familia dijo que la residencia ubicada en la cuadra 2400 de Dobern Avenue se prendió en llamas mientras se preparaba para salir a trabajar.

“Cuando me dijo el vecino, ‘hey, ¿por qué está saliendo mucho humo de tu garaje?’”, relató Javier.

El afectado aseguró que todo paso muy rápido. Su hijo y su novia aún estaban durmiendo mientras el incendio crecía.

“Mi esposa se metió y le gritó, ‘¡levántense, que se está quemando la casa!’”, dijo Javier.

Aunque nadie salió herido en esos momentos de pánico, no pudieron evacuar con mucho.

“Nomas agarré lo que fueron las actas y los papeles de importancia”, explicó Javier.

Según la Cruz Roja, el incidente desplazo a 9 personas, la residencia es un duplex pero el hogar que Javier alquila fue el quedó principalmente afectado.

Javier indicó que invirtieron entre $15,000 y $17,000 en chamarras que pensaban vender durante el invierno.

Ahora la familia está recaudando fondos en línea mientras pasan por esta prueba de fuego.

“No vamos a estar igual, no tenemos ropa, no tenemos cama, no tenemos televisión. Si tienen corazón de ayudarnos, pues ahí en línea con mi hija lo que abrió ella”, aseveró Javier.