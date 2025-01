Distritos escolares protegerán a estudiantes ante cualquier acción de ICE en San José

El Distrito Escolar Unificado de San José se negó a hacer comentarios sobre sus esfuerzos, foros o planes para proteger a los estudiantes, pero sí hay algo en lo que se comprometen en hacer: proteger a sus estudiantes.

Basilia Rico, madre de familia, sale a caminar diario por la primaria Hoover y siempre lleva en su pensamiento a sus hijos quienes escuchan sobre las amenazas de deportaciones.

“Hablamos de eso un poquito, pero trato de no hablarlo para que no sientan estrés y no tengan miedo en las escuelas”, explicó Basilia.

Es por ese miedo que el Distrito Unificado de San José le envió una carta a los padres de familia enfatizando que todos los niños tienen el derecho a obtener una educación pública gratuita y que agentes federales de inmigración no serán permitidos dentro de sus escuelas a menos que lo requiera la ley.

“Es muy preocupante porque nuestros niños no saben cómo procesar la información, escuchan la información en las noticias o los papas platicando”, explicó Corina Herrera Loera, miembro de la junta escolar de Alum Rock.

El Distrito Escolar Alum Rock también ha notado el mismo nivel de estrés entre sus estudiantes.

Herrera enfatizó que trabaja para actualizar los protocolos que adoptaron durante la primera administración de Trump.

”Si van a nuestras escuelas, van a estar seguros, protegidos. Nuestro personal está entrenado a pedir esa orden si llega la inmigración a nuestras escuelas”, afirmó Corina

Mientras que la carta del Distrito Unificado de San Jose dice que los estudiantes tienen derecho a una escuela segura y pacífica.

“A mis hijos les da miedo también que a uno le vaya a pasar eso y ellos con quién se van a quedar”, añadió Basilia.