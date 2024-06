Cientos de mexicanos en San José se quedan sin votar en las elecciones presidenciales de México

Cientos de mexicanos no lograron ejercer su derecho al voto en domingo lo que generó frustración y molestia en el Consulado de México en San José.

Alrededor de las 5:00 p.m., el consulado cerró el acceso a las urnas electorales por lo que los votantes usaron la fuerza para en un intento por mantener las puertas abiertas del lugar.

“Defraudado de que ni pude ejercer mi voto y vine desde muy temprano y me levanté desde las 5:00 a.m., para poder llegar aquí y ya pasaron 12 horas y no pude lograrlo”, explicó Rafael Velásquez, mexicano.

Rafael fue solo uno de los cientos de mexicanos que esperaron horas bajo el sol y quienes incluso recurrieron a traer baños portátiles y regalar agua para sobrellevar la larga jornada.

“Nosotros inmigrantes y estamos levantando a México también y no es posible que nos paguen con esto”, dijo Rafael.

En el interior del consulado el INE habilitó seis urnas digitales que mostraron no ser suficientes para la gran cantidad de votantes en fila.

“Es triste porque simplemente son seis casillas para una ciudad como San José, el consulado que recibe personas de todas las ciudades cercanas como Salinas, Watsonville y fue una falta de respeto”, afirmó Cesar Sánchez, mexicano.

Se tenían 1,500 cupos disponibles para estos mexicanos que no se habían alcanzado a registrar, y el representante del INE le dijo a Telemundo 48 que de estos sólo alrededor de 600 alcanzaron a votar, por lo que quedaban 900 cupos que aún podrían ejercer su derecho, pero no lo hicieron por falta de tiempo.

“¿Que fallo? No sé, eso que le comentaba de que inicialmente estaba una capacidad de respuesta del votante que aumento mucho en los minutos utilizados para hacer su votación”, indicó Julio Rivera, enlace del INE en San José.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

Una Voluntaria que estuvo adentro del consulado todo el día como secretaria dijo que el principal obstáculo fue que las urnas digitales estaban obsoletas.

“Fue muy frustrante, hubo gente que se quedó sentada 30 minutos esperando su voto, gente que votaba 3 y 4 veces porque al final cuando le daban someter a la votación se desconectaban o se iba la señal, es triste, pero fueron más los que no votaron que los que votaron”, aseguró Perla Aldama, voluntaria.

El altercado frente al consulado duró aproximadamente una hora, aunque había presencia policial, esta no intervino ya que la situación no pasó a mayores, los mexicanos sin votar se fueron frustrados

“Pues estamos tristes y molestos, pero también hay una satisfacción porque esto refleja que la gente está muy politizada, la gente está consciente de que se votó es muy importante”, dijo Cesar.

La situación que se vivió aquí en San José ocurrió también a lo largo de todo Estados Unidos, esta era la primera vez en la historia que los mexicanos que vivían en el extranjero podían acudir en persona a ejercer su derecho al voto.

Es importante recalcar que hubo dos tipos de votantes, los que no se había registrado y los que sí se registraron a tiempo.