Consulado de Colombia ofrecerá recursos a niños inmigrantes en San José

La dificultad para hablar inglés y adaptarse a una nueva cultura son algunos de los desafíos que enfrentan hijos de familias inmigrantes al llegar al Área de la Bahía.

Por esto, el Consulado de Colombia ofrecerá talleres para niños inmigrantes colombianos.

Juan Diego Suárez Vaca y su familia llegaron hace 9 meses a San José desde Bogotá, Colombia, y para esta familia no ha sido nada fácil adaptarse a una nueva cultura, a un nuevo idioma, especialmente para el pequeño, quien cursa tercer grado en la escuela Popular al este de San José.

"Uy, es un poquito complicado, pero ahí voy, casi nunca me hablan en español, no entiendo, yo no sé inglés, y segundo, yo nunca he estudiado inglés, solo en Colombia, pero allá no aprendí nada", dijo Juan Diego.

Telemundo 48 habló con Lucero Arellano, directora de servicios de apoyo de la escuela Popular, y explicó que en el último año han llegado más niños inmigrantes.

"La escuela high school para menores es pequeña, tenemos 120 más o menos, y un 80% 75% son recién llegados", indicó Arellano.

Asegurando que la escuela ofrece programas para niños que acaban de llegar.

"Si algún estudiante necesita, tiene problemas de aprendizaje. Por ejemplo, damos todo ese recurso ¿verdad?. La educación es bilingüe, los niños no pierden su identidad. Káiser Permanente, tiene un taller específico para identificar el estrés y cómo te afecta y lo hacemos cada tres meses", indicó Arellano.

Con el fin de apoyar a niños inmigrantes colombianos, el consulado de San Francisco ofrecerá talleres mensuales de adaptación cultural, bienestar emocional, identidad, de música, danza y arte.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

Comenzando el sábado 31 de agosto en la dirección en el 2020 East San Antonio Street, San José.

Jaime Arcila, psicólogo clínico, indicó que esta clase de talleres, ayudarían a los niños a sobrellevar la carga y choque cultural.

"Sería súper genial, y sobre todo que haya ayuda psicológica, porque es que es muy duro, es complicado para nosotros como padres, y para ellos como niños que van a ingresar a un lugar que no conocen a nadie" dijo Nadia Vaca Saavedra, madre de familia.