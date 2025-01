Clínicas y líderes educativos se preparan para proteger a la comunidad inmigrante en San José

Una de las protecciones que desde 2011 impedía que los agentes de ICE realizaran arrestos en lugares llamados ‘’seguros’’, ha quedado eliminada por mandato del presidente Trump.

“Quiere decir que las personas que están en las escuelas, hospitales, en las iglesias, inclusive durante el acto del matrimonio no tienen protección oficial como tenían bajo el presidente Biden”, indicó Richard Hobbs, abogado de inmigración.

En california, a esos lugares se les llama lugares seguros, y algunos ya están preparados para afrontar estos cambios.

Las Clínicas Comunitarias Garden Health Services indicaron que han estado entrenando a su personal desde hace dos meses para saber cómo actuar si ICE entra a una de sus instalaciones.

“Las administradoras de las clínicas le van a llamar a un administrador que los va a contactar con un abogado, y no vamos a dejar que ellos tengan acceso a nuestros pacientes. No son permitido entrar ni detener a nadie a nuestras clínicas”, explicó Maribel Montañez, vocera de Gardner Health Services.

También reiteraron que va contra ley que cualquier persona ingrese a un cuarto donde se está examinando un paciente, y que por las leyes de privacidad no dan acceso a los datos ni información médica de sus clientes.

Por su parte, líderes educativos temen que aumente la deserción escolar.

“Es una de las preocupaciones por el hecho de que cuando hubo rumores de redadas miramos que gente vino y sacó a sus hijos de la escuela”, aseguró Andrés Quintero, presidente junta directiva del Distrito Escolar Alum Rock.

Pero distritos como Alum Rock también tienen pólizas adoptadas desde la primera administración de Donald Trump para resguardar a sus estudiantes.

“Cualquier orden que se presente se tiene que entregar al distrito inmediatamente y el distrito va a buscar que sus abogados revisen esa orden”, explicó Quintero.

De igual manera, para entrar a un área privada como los templos religiosos ICE debe mostrar una orden judicial de cateo o de arresto. Algo que muy pocas veces tienen.

“No debe de permitir, por ejemplo, un sacerdote que alguien entré a su iglesia porque de hecho no van a tener una orden de cateo para poder entrar legalmente y empezar a hacer preguntas a las personas”, aseveró Richard Hobbs, abogado de inmigración.

Hobbs agregó que aunque los agentes de inmigración sí pueden permanecer en lugares públicos, las personas siguen teniendo derechos.

“La persona que no dice nada no tiene que preocuparse porque ICE necesita 2 datos para arrestar a una persona: primero, saber que es de otro país y segundo que no tiene documentos”, añadió Hobbs.

El llamado es a no permitir que el miedo interrumpa procesos tan vitales como el de recibir atención médica.

“Por favor sigan atendiendo sus citas, es muy importante atender nuestra salud física y salud mental”, dijo Montañez.

Algo que Hobbs también reiteró es eso, tratar de que la retórica del miedo no paralice las actividades diarias. Él decía algo que, en sus 35 años de abogacía, ni siquiera durante el mandato anterior de Donald Trump se vieron arrestos en escuelas iglesias u hospitales. que pueden pasar, pero es poco probable, según su experiencia.