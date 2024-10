Instalan cámaras con inteligencia artificial en distrito comercial de San José

Robos, asaltos y vandalismo han aterrorizado a los pequeños comerciantes de Tully Road en San José en los últimos años.

“Realmente a mi sí me estaba afectando y creo que a la mayoría de los negocios de esta área porque estábamos cerrando un poco más temprano por la inseguridad y el tiempo está cambiando y ya no nos sentíamos tan seguros”, dijo Isabel Arellano, dueña de negocio.

La Ciudad realizó el martes una inversión de $50,000 para llevar dos dispositivos de cámaras de vigilancia con inteligencia artificial a su distrito comercial.

“Los policías porque hay tanto ocurriendo no necesariamente responden tan rápido y esperamos que con estas cámaras nos ayuden a resolver crímenes que ocurren, y también prevenir con la visualización de una cámara así para que si quieren hacer algo vean que no está solo”, indicó Domingo Candelas, concejal del Distrito 8 de San José.

Junto al alcalde de San José y al jefe de policía inauguraron el sistema junto a comerciantes de la Asociación de Negocios Treba, quienes tendrán acceso a estas las cámaras.

“Son cuatro cámaras que pueden hacer zoom hasta allá en Lion Market o irse hasta la salida del estacionamiento, pueden leer las placas de los carros y sí muy eficientes y nos ayuda especialmente en la noche cuando no hay nadie aquí, determinar si hay gente que no debe estar aquí”, aseguró Jairo Olvera, gerente con On View.

Por su parte Paul Joseph, jede policía recalcó que no guardarán información en la base de datos de estas cámaras.

La tecnología de inteligencia artificial también determina cuándo es necesario que las cámaras utilicen un comando de voz para disuadir a la persona que esté realizando una actividad sospechosa a dejar el área.

“Nos beneficia bastante porque están grabando las 24 horas y si sucede algo instantáneamente le hacen reporte al departamento de policía y llega un oficial”, aseveró Isabel Arellano, dueña de negocio.

Joseph aseguró que no estarán guardando esos registros a menos que haya un crimen y agregó que quienes deciden sobre la ubicación de las cámaras es la Asociación de Comerciantes Treba, ahora los dispositivos están en las dos plazas sobre Tully Road y la Lanai Avenue, pero explicaron que las estarán rotando.