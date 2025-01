San José busca tomar medidas para proteger a la comunidad inmigrante

Varios concejales hispanos presentaron el miércoles ante un comité de la ciudad importantes recomendaciones para fortalecer los recursos que la municipalidad tiene disponible para proteger a la comunidad inmigrante de las amenazas del gobierno entrante del presidente electo Donald Trump.

La medida fue tomada por casos como el de Eloísa Monroy cuyo esposo fue detenido por agentes de ICE el 18 de diciembre fuera de su casa.

“Cuando menos espere a mi esposo lo llevaban esposado y lo subieron a la camioneta y me dio un ataque de pánico, de nervios, de no saber que hacer”, relató Eloísa. “Les dije: ¿cuál es el problema? y dijo: ´pues es un indocumentado´ y les dije, ok, llévenme a mí también porque yo no puedo quedarme sin el”

Eloísa explicó que su esposo vive en Estados Unidos desde 1998, no toma alcohol y tiene buen carácter moral y no tiene una orden de deportación.

Precisamente debido a este tipo de operativos es que San José quiere estar más preparado para ayudar a las comunidades vulnerables.

“Ocupamos más abogados, ocupamos más espacios que sean seguros para la comunidad y asegurar que hospitales, escuelas y las iglesias sigan siendo un lugar protegido porque sabemos que la administración es algo que quiere quitar pero los concejales están asegurando que sea todo San José”, explicó Yurina Guzmán, vocera de la organización Luna.

Por su parte, el concejal Peter Ortiz, junto a otros tres concejales, presentaron un memorándum con recomendaciones ante el Comité de Reglas y gobierno de San José para encontrar más fondos para proteger a los inmigrantes ante las amenazas del presidente electo Donald Trump y buscan lo siguiente:

“Cómo podemos aumentar el dinero y los recursos disponibles para nuestra comunidad inmigrante para prepararnos por lo que sabemos serán los próximos cuatro años, y la realidad es que hay mucho miedo en la comunidad con el riesgo de las deportaciones en la ciudad de San José”, indicó Domingo Candelas, concejal de San José.

El comité votó de forma unánime y el primer martes de febrero estas recomendaciones pasarán al pleno del Concejo.

Representantes de muchas organizaciones a favor de los inmigrantes apoyan esta iniciativa.

Una de estas organizaciones es la Red de Respuesta rápida la cual tiene disponible información y números de teléfonos para denunciar posibles redadas en nuestra región.

Para obtener los número de la Red de Respuesta Rápida por condados haz clic aquí.