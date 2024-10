Empleados del Ayuntamiento de San José piden destitución del concejal Omar Torres

Algunos empleados del Ayuntamiento de San José critican a los políticos por permitir que el concejal Omar Torres permanezca en el cargo a pesar de haber pedido su dimisión. Esto ocurre cuando el concejal, que está en problemas, está pidiendo una licencia de 30 días en medio de una investigación por conducta sexual inapropiada con menores.

Los empleados del Ayuntamiento que hablaron con San Jose Spotlight bajo condición de anonimato dicen que están molestos porque al aceptar formalmente la excusa de Torres para faltar a una reunión del 8 de octubre, el Ayuntamiento de San José solo está retrasando su destitución mediante un estatuto de la ciudad.

El estatuto expulsa a un concejal después de faltar a cinco reuniones consecutivas sin una ausencia justificada. Torres ha mantenido su inocencia, pero ha estado fuera del ojo público desde que se conoció la noticia de la investigación a principios de este mes.

"Estoy profundamente decepcionado por la decisión del concejo de hoy con respecto a la solicitud del concejal Torres de una ausencia justificada. No tenemos ninguna duda de que Omar Torres está enfermo, después de todo, todos hemos leído la orden judicial publicada recientemente", dijo un empleado a San Jose Spotlight. "No necesitamos una nota del médico para saber lo enfermo que está. No pertenece al concejo, no pertenece a este edificio, no pertenece a ninguna posición de poder".

El empleado dijo que las personas que trabajan en el Ayuntamiento no están a favor de proteger a Torres. Otro empleado dijo que "muchos" trabajadores sienten lo mismo.

"Ver (a los miembros del consejo) actuar como lo hicieron anoche fue extremadamente deprimente", dijo el empleado a San Jose Spotlight, describiendo la "inquietud" entre los trabajadores del Ayuntamiento.

En un memorando del martes, Torres pidió ser excusado formalmente de las reuniones del concejo hasta el 5 de noviembre.

"Tomaré una licencia temporal del Ayuntamiento de San José, siguiendo la recomendación de mi médico presentada en la oficina del secretario, para centrarme en mi salud mental. Las acusaciones hechas en mi contra han afectado significativamente mi bienestar emocional y mental", dijo Torres en su memorando. "Después de una cuidadosa reflexión y consulta con mi proveedor de atención médica, está claro que dar un paso atrás temporalmente es esencial para que pueda sanar. Esta decisión no se toma a la ligera, pero mi salud mental debe tener prioridad para que pueda seguir prestando servicios de manera eficaz".

Torres dijo que, durante este tiempo, su oficina permanecerá "plenamente operativa" y su personal seguirá prestando servicios en su distrito del centro.

Los empleados del Ayuntamiento dijeron a San Jose Spotlight que la oficina de Torres en el piso 18 está vacía.

Los líderes de la ciudad acordaron excusar formalmente la ausencia de Torres el 8 de octubre por razones médicas en su reunión más reciente el martes, a la que Torres también se ausentó.

El Ayuntamiento de San José ya ha pedido a Torres que renuncie y lo ha despojado de sus asignaciones en el comité. El concejal Bien Doan instó el martes a sus colegas a rechazar la solicitud de Torres de una excusa formal.

Pero el alcalde Matt Mahan insinuó temores de problemas legales antes de la votación.

"Después de obtener información del abogado de la ciudad, personalmente no estoy interesado en litigar si (Torres) estaba enfermo hace dos semanas", dijo Mahan. "Si continúa solicitando ausencias justificadas, yo personalmente querré escuchar una mejor explicación de cuál es la enfermedad".

La discusión terminó allí y el resto del concejo se negó a pedirle a Torres una nota del médico.

La abogada de la ciudad, Nora Frimann, dijo que no podía hacer comentarios sobre los consejos que da a los miembros del concejo.

"No tengo conocimiento de una amenaza específica de litigio por parte de nadie", dijo Frimann a San Jose Spotlight.

Doan, el único miembro del concejo que votó en contra de excusar la ausencia de Torres, dijo el miércoles que el concejo debe actuar.

"Mi memorando de ayer fue escrito cuidadosamente para detener el intento del concejal Torres de prolongar su separación del concejo de la ciudad. El concejo de la ciudad tiene discreción sobre asuntos de ausencias justificadas y abordar la mala conducta de sus miembros", dijo a San Jose Spotlight. "Es nuestro deber asegurarnos de que nuestros residentes tengan representación y de que protejamos su bienestar, especialmente el de los más vulnerables. Juntos, debemos asegurarnos de que las acciones de uno no empañen la reputación de todos nosotros".

Esto ocurre casi dos semanas después de que Torres admitiera haber enviado mensajes de texto lascivos sobre menores el 10 de octubre, cuando se revelaron en los expedientes policiales sobre la investigación criminal en curso sobre el atribulado líder del Distrito 3. No se han presentado cargos y Torres ha mantenido su inocencia, alegando que los mensajes de texto eran fantasía y un juego de roles.

El sindicato de policía de San José fue el primero en pedir la dimisión de Torres ese mismo día. Una semana después, la Cámara de Comercio de San José, la Asociación del Centro de San José, la Organización Vietnamita Estadounidense y Jean Cohen, directora del Concejo Laboral de South Bay que respaldó la candidatura de Torres al concejo en 2022, han seguido al consejo municipal al pedir la dimisión de Torres.

Este artículo fue publicado inialmente en inglés por el San Jose Spotlight.