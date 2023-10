Trabajador de la ciudad de San Francisco tumba carrito de vendedor ambulante hispano

En los últimos días ha estado circulando en las redes sociales un video que muestra a un empleado de la ciudad de San Francisco empujar el carrito de perros calientes de un vendedor ambulante.

Telemundo 48 acudió a la vivienda del vendedor para saber cuál es su sentir tras el incidente ocurrido el primero de octubre en el muelle de San Francisco.

Juan Carlos Ramírez, vendedor afectado, aseguró sentirse humillado y frustrado porque no comprende lo que pasó. Él asegura que lo que más le preocupa es que este era su único trabajo y ahora no sabe qué hacer porque los recibos, ni la renta esperan.

En el video del incidente se puede ver el momento en el que el empleado corre hacia el carrito de Juan Carlos y lo derriba al suelo.

“Yo quería salvar mi mercancía, todo esto que me tumbó porque no había vendido nada”, explicó Juan Carlos.

El vendedor afirma que el hecho de que esta persona tumbara su carro pudo haber provocado que la bombona de gas explotara dañándolo a él o a las personas que se encontraban a su alrededor.

Juan Carlos dijo que el trabajador se llevó su carrito porque no contaba con los permisos de ventas correspondientes, sin embargo, indicó que estos permisos son muy costosos y es un dinero con el que no cuenta, ya que, no ha sido fácil conseguir empleo desde hace un año que llegó de Sonora, México.

“Es una injusticia, es una vergüenza que me quitaron todo lo que tenía y ya”, aseveró Juan Carlos.

Por medio de un comunicado, el Departamento de Obras Públicas de San Francisco dijo en parte:

“Continuamos investigando el incidente, el inspector era parte de un operativo de venta de alimentos no autorizados, esta situación no representa las prácticas de la ciudad. Tomaremos acción cuando la investigación culmine y nos disculpamos con Juan Carlos”.

Sin embargo, al preguntarle a Juan Carlos si aceptaba las disculpas nos dijo que no.

“No era para que me tratara así, yo no estaba vendiendo drogas, era comida lo que estaba vendiendo, es lo único que tengo para sostenerme”, afirmó.

Telemundo 48 habló con Alex Enamorado, un activista que aboga por los derechos de los trabajadores ambulantes y quien está al tanto de este caso.

“Ellos mismos no se pueden investigar cada uno, entonces lo que nosotros queremos es que tenga consecuencias este trabajador y que sea suspendido”, dijo Enamorado.

Por su parte, Juan Carlos regresará al muelle de San Francisco cuando se recupere, pero dice que no será fácil.

“Estoy más asustado, más dañado moralmente pues no va a ser lo mismo”, expresó Juan Carlos.

El sábado 6 de octubre a las 11:00 a.m., se llevará a cabo una recaudación de fondos para Juan Carlos en el Muelle 41 de San Francisco.