Venezolano es arrestado por ICE en Tenderloin en San Francisco

El arresto de un hombre, de 36 años, venezolano por parte de ICE el domingo en el vecindario de Tenderloin en San Francisco ha generado preocupación entre la comunidad y sus familiares.

En un video, tomado por una persona que pidió no ser identificada, se puede ver el momento en el que el hombre es detenido por varios oficiales que llevaban chalecos con las letras de ICE.

El incidente ocurrió en el área de O'Farrell Street y Larkin Street.

Telemundo 48 habló con la esposa del detenido quien vive en Colombia

“Por qué nos tratan como si fuéramos animales o no seres humanos, creo que no es lo justo”, aseguró la mujer quien prefirió no ser identificada.

Ella se mostró sorprendida por el despliegue policial, además por qué se enfocaron en él, cuando la administración Trump dijo que su prioridad son los que tienen antecedentes penales, que asegura no es su caso.

“Es el interrogante que tenemos, ósea no están siendo justo entonces, estamos pagando justo por pecadores”, indicó la mujer.

Entre tanto, organizaciones comunitarias y la Red de Respuesta Rápida aseguraron que ya le están brindando asesoría legal.

“Fue una detención muy específica, no fue una redada”, dijo Lariza Dugan-Cuadra, directora de CARECEN.

Además, explicaron que hubo la posibilidad de que se dieran más arrestos.

“Lo que sabemos es que ICE sí llegó a algunos lugares, primordialmente negocios, y esos negocios dijeron que no les daban autorización para entrar a sus negocios, y efectivamente eso funcionó”, dijo Cuadra

Así que, consideran que las campañas de educación están funcionando.

“La gente actuó sobre sus derechos, no abrieron la puerta, no dieron información y eso efectivamente funcionó”, dijo Cuadra.

Ahora si tu familiar es arrestado, inmigración tiene una herramienta en su página de internet que supuestamente te ayuda a ubicarlo.

Visita la página web https://www.ice.gov/es y haz clic en la pestaña “Control Migratorio”, ahí encontrarás la opción de "Localizador del Detenido", donde puedes hacer una búsqueda con tu número de caso o el nombre y fecha de nacimiento.

Además del dolor de ver a su familiar detenido, a esta esposa le preocupa que el video circule en las redes sociales por los comentarios que se hacen.

“Lo pueden hasta perjudicar moralmente porque hay comentarios que dicen es un asesino, es un pedófilo”, aseguró la esposa del detenido.

Por lo que trata de no perder la fe, de que todo saldrá bien.

“Que se pongan la mano en el corazón, mi esposo no es un criminal, es una persona que está trabajando”, dijo la afectada.