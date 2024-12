Emiten aviso por inundaciones en la costa de San Francisco y San Pablo

El Servicio Meteorológico Nacional emitió el miércoles un aviso por inundaciones repentinas en las costas de San Francisco y la bahía de San Pablo.

El aviso estará vigente desde el jueves a las 6:00 a.m., hasta el lunes a la 1:00 p.m.

Autoridades informaron que el aviso fue emitido debido a un aumento en la marea como resultado de mareas astronómicas.

Las mareas astronómicas son un fenómeno natural que se produce por la atracción gravitacional de la luna y el sol sobre la Tierra. Este fenómeno provoca el ascenso y descenso del nivel del agua, y puede causar daños estructurales e inundaciones costeras.

La inundaciones podrían ocurrir en parques y calles cercanas a la costa.

