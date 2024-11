Nadador colombiano se convierte en primer latino en obtener la Triple Corona de California 

Jorge Iván Agudelo Vargas es nadador profesional de aguas abiertas y en agosto se convirtió en el primer latino en obtener la Triple Corona en California.

El deportista, de 33 años, llegó a San francisco hace tres años tras recibir amenazas por denunciar presuntos casos de corrupción de la Federación de Natación de Colombia.

“Yo salí de Colombia por amenazas, por amenazas de muerte, por golpes que recibí en 2021 cuando el país estaba en un estallido social”, relató Jorge Iván.

Aunque está agradecido del apoyo que le ha brindado San Francisco como deportista, aseguró que vivir en otro país no es fácil.

“La vida de inmigrante a veces es muy dura sabes y a veces tomamos decisiones que quizás nos duelan, pero son decisiones que tenemos que tomar por eso el mar también me ayuda a liberarme y de perdonarme de muchas cosas”, aseguró Jorge Iván.

En el 2021, se propuso nadar los siete mares. Desde entonces se ha convertido en el primer latino en obtener la corona triple de California, que es un reconocimiento de la Asociación de Aguas Abiertas a nadadores que completan las tres pruebas de natación de larga distancia.

En 2022, Jorge nadó el Canal de Catalina con un tiempo de diez horas y convirtiéndolo en el primer colombiano en cruzarlo.

Este año cruzó el Lake Tahoe en once horas y el Canal de Santa Bárbara en cinco horas convirtiéndose en el primer latinoamericano en obtener las Tres Coronas de California.

En septiembre nadó la península de San Francisco en 6 horas.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

“Empezando en el Pacífico las olas, habían muchas olas corriente en contra, el agua fría a 13 grados sin traje de neuprenoni”, dijo Jorge Iván.

Como si fuera poco en el 2022 se convirtió en el primer colombiano en cruzar el canal de Kaiwi en Hawái.

“Fue el más largo, fueron doce horas y 12 minutos, tiene una distancia de 45 kilómetros”, enfatizó Jorge Iván. “Tu tomas descansos cuando estás compitiendo, pues ahí es lo más rápido posible si puedes hacerlo en 30 segundos, te lanzan la botella y continúas”.

Jorge explicó que estas competencias son terapia para su mente.

“Vas con un súper ritmo y visualizo, y ya estoy llegando y veo a toda mi familia, luego llegan momentos de debilidad en la mente por qué estás haciendo esto no vas a ser capaz de terminarlo”, dijo Jorge Iván.

Y entre esos desafíos.

“Entonces nadas toda la noche y llegas a la mañana del otro día, la mayoría del nado estás a ciegas”, indicó Jorge Iván.

Y como si fuera un pez nada en compañía de animales marítimos como tiburones, focas, y hasta ballenas.

En Hawái lo atacaron varias medusas.

“Una se me pegó en todo el brazo cuerpo y pierna. Lo venía y me pegaba otra en el pecho en el brazo, en la cara, me iba a retirar porque no aguantaba”, afirmó Jorge Iván.

En 2025 nadará el Canal de la Mancha en Europa y lo que anhela es tener a su mamá y abuela en la recta final.

“Mi sueño cuando esté nadando y ellas estén allá al final”, enfatizó Jorge Iván.