Arrestan a sospechosa de vandalizar murales en La Misión de San Francisco

Una mujer fue arrestada acusada de vandalizar varios murales en el Distrito de La Misión en San Francisco.

"Me siento un poco molesto porque nunca ha pasado es la primera vez que pasa", dijo Francisco.

Según el informe policial, uno de los murales vandalizados está ubicado en 22nd Street y fue creado por un artista que falleció a principios de año llamado Cid González.

Otro mural llamado Carnaval en La Misión muestra a bailarines, autos lowriders y teatros conocidos en el área.

La policía identificó a la supuesta responsable de estos actos como Ana Dacosta Pereira de 33 años.

Dacosta, aseguraron trabajadores de la panadería La Mejor, no es desconocida.

"Vino una mujer y me dijo ´vengo a pintar´ le digo ¿cuál es tu nombre? me dijo ´no te preocupes no voy a cobrar´, después vino mi jefa y dice ´¿quién pintó la casita? vino alguien a pintar no esa no era me dijo y era una señora que hizo vandalismo", indicó Licenia Rivera, trabajadora de la panadería.

La tarea ahora para estos artistas es restaurar el arte entre todos por lo que han creado una cuenta de GoFundMe para recolectar fondos.