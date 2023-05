Decenas toman las calles de San Francisco para exigir una reforma migratoria

Decenas de personas marcharon el lunes en San Francisco con el objetivo de exigir una reforma migratoria en el marco del 1 de Mayo.

“Decepcionadas, puras excusas, promesas y promesas, estoy cansada de estar en las sombras, la vida se nos va y no hay una sola oportunidad para nosotros, ya es hora, escúchennos”, aseguró María Núñez, manifestante.

Conmovida, María dijo que lo más doloroso es la imposibilidad de viajar y no poder despedirse de los suyos.

“Mi madre murió y no pude ir a despedirla, eso me mata, me mata el corazón”, expresó María.

Los asistentes a la marcha explicaron que todos los inmigrantes merecen un estatus legal, especialmente los trabajadores del campo, las personas que cuidan niños y las trabajadoras del hogar que viven con miedo a ser deportados.

También reclamaron que se les reconozcan su dignidad y les cumplan.

“Así como nos reconocen, nos piden los taxes, entonces que nos reconozcan como trabajadores definitivamente cansados de que no somos escuchados”, dijo Elizabeth Montiel, vocera de Mujeres Unidas y Activas.

Y ante años de lucha sin que llegue una legalización.

“El único miedo que tiene el poder existente es al poder de la movilización, entonces hay que volver a la política y hay que volver a salir en masa”, indicó Carlos Petroni, vocero del Movimiento de Derechos de los Inmigrantes.