Restaurante Los Yaquis recibe reconocimiento en el marco del Mes de la Herencia Hispana en San Francisco

La Ciudad de San Francisco le otorgó un reconocimiento al restaurante Los Yaquis, un negocio que ha sido víctima de robo en varias ocasiones.

"En un día nos robaron dos veces, uno fue a las 4:00 a.m., y el otro a las 5:00 a.m., y me sentí triste, derrotado, con ganas de llora, pero como que Dios me dijo cálmate, vienen cosas buenas", aseguró Samuel Aguirre, chef y dueño de Los Yakis.

Representantes de la oficina de la alcaldesa London Breed hicieron entrega el miércoles de un reconocimiento a Los Yaquis para conmemorar su quinto aniversario.

"Este mes siendo el mes de la herencia hispana, entonces queremos celebrar a todos aquellos, las historias de todos los que han contribuido a la cultura de San Francisco", indicó Diana Ponce de León, directora de Desarrollo Económico y Comunitario San Francisco.

Al preguntarle a Samuel ¿qué significa recibir este reconocimiento por parte de la ciudad?, nos respondió:

"Es como si me han dado un cheque en blanco firmado, tu pon la cantidad que gustes ponerle, para mi vale muchísimo", aseguró Samuel.

Por su parte el portavoz de la alcaldesa, aseguró que a finales del mes de agosto la policía logró el arresto de un grupo de personas que se dedicaba al robo de negocios, también agregó que la ciudad sigue trabajando para combatir el crimen.

"Drones, cámaras de seguridad, también otro tipo de tecnología para seguir a estas personas, y en el área tenemos personas en cubierto, así que no piensen hacer daño aquí porque los vamos a agarrar", afirmó Noel Sánchez, portavoz de la alcaldesa London Breed.

Samuel le contó a Telemundo 48 que hace poco aplicó para recibir una subvención de la ciudad, y que también ha recibido una gran ayuda por parte de la comunidad después del último robo.

"Porque nosotros los latinos somos unos guerreros, somos gente que tenemos un potencial muy fuerte. A muchos les ha tocado llegar a este país batallando, pero si estamos aquí no nos echamos para atrás", dijo Samuel.