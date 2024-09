San Francisco impulsa medida para proteger a trabajadores del robo de salario

En San Francisco el 14% de los trabajadores reciben un salario menor al mínimo según un estudio de la Universidad Rutgers, el robo salarial afecta principalmente a trabajadores esenciales inmigrantes.

Adriana Rendón, fue víctima de robo de salario tras trabajar por 7 años en un restaurante de comida rápida.

“Estuvieron violando mis derechos laborales, no se me pagaban horas de enfermedad ni overtime tampoco descansos o lunches y había muchas represalias”, aseguró Adriana.

Autoridades de la ciudad investigaron al ex empleador de Adriana y determinaron que sí hubo robo de salario, pero este martes ella subió al podio a contar su historia porque aún no ha sido compensada.

“Esto está tomando diez años para que nos puedan dar una vez al año no más $300 (y esto lo cambiaría?) si porque al aprobarse podríamos tener ese dinero a corto plazo”, indicó Adriana.

Ella se refiere a la propuesta de Fondo de Justicia al Trabajador que busca usar el dinero que recibe San Francisco por multas a empleadores que no siguen la ley, para pagar inmediatamente a los trabajadores víctimas de robo salarial.

Se estima que la cantidad sería de $500 a $700 anuales, que la supervisora Hillary Ronen explicó no son suficientes para pagarle a todos, pero sí generarán una base para los casos más urgentes.

“La prioridad será para trabajadores que no han recibido el sueldo mínimo de San Francisco y si ellos reciben su compensación la segunda prioridad para trabajadores que no han recibido sus días de enfermedad y luego la tercera prioridad es para trabajadores que no han recibido su servicio de salud médica”, explicó Ronen.

El dinero será dado a los trabajadores que tengan un caso con el Departamento de Trabajo de San Francisco y por eso lo primero es que realicen un reporte de robo de salario en la página https://www.sf.gov/file-labor-law-complaint donde encontrarás la información en español, no importa tu estatus migratorio o si tu empleador te paga en efectivo, si tu caso se aprueba y tu jefe no responde, ahí recibirías los fondos de la ciudad.

“La ciudad está intentando respaldar al trabajador pero no estamos diciéndole al patrón que y no tiene responsabilidad, la ciudad con mucho más poder va a seguir demandando y buscando al patrón para reemplazar el fondo”, indicó Ronen.

La propuesta fue presentada en la Junta de Supervisores el martes por la supervisora Ronen y se espera que la votación para aprobarla o no se realice tan pronto como el próximo mes.