Pintan grafitis racistas y misóginos en la fachada del ayuntamiento de San Francisco

Grafitis racistas y misóginos fueron pintados el miércoles en la mañana en la fachada del ayuntamiento de San Francisco.

“Actualmente estamos revisando la videovigilancia y hemos aumentado las patrullas a pie dentro y alrededor del Ayuntamiento”, indicó la oficina del alguacil a través de un comunicado de prensa.

Por su parte, la alcaldesa London Breed condenó lo ocurrido indicando a través de su cuenta de X lo siguiente:

“Condenamos tales actos de vandalismo que van en contra de los principios de diversidad, inclusión y respeto que defiende San Francisco, y no permitiremos que los crímenes de intolerancia nos socaven o nos dividan como ciudad”. “Este acto de odio es un doloroso recordatorio del trabajo que aún tenemos que hacer. Como muchos, me enfrento a este tipo de odio casi todos los días en línea. Pero quiero ser clara: este repugnante racismo y sexismo no se trata sólo de mí, perjudica a todos en nuestra ciudad”.

Si tienes información sobre el caso comunícate con la Unidad de Investigaciones Criminales al (415) 734-3111.