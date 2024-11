Les entregaron las cenizas de su ser querido y resultaron ser de otra persona; el familiar estaba vivo

Una sobredosis mortal de drogas en el distrito Tenderloin de San Francisco no es un evento inusual. Pero lo que es inusual es que el médico forense de la ciudad le diga a una familia que su ser querido murió cuando aún estaban vivos y no le diga a la familia del hombre muerto sobre la pérdida.

En 2021, un hombre fue encontrado muerto en un alero del Hotel Dahlia. Más tarde fue identificado como James Robinson.

La familia Robinson solicitó que lo incineraran y recibieron las cenizas del médico forense. Incluso colocaron la urna en un altar en su casa en el este de la Bahía.

Sin embargo, un amigo de la familia vio a James caminando en el Tenderloin a principios de este año. Después de las pruebas de ADN, se reveló que el fallecido era Jacob Bruce Chrisinger.

La familia de Chrisinger fue notificada de su muerte hace solo dos semanas.

"Pasé los últimos tres años buscándolo, buscando en casas de acogida y casas de rehabilitación, hospitales y cárceles", dijo Charles Hines, hermano de Chrisinger. "Cada vez que iba al Área de la Bahía, buscaba lugares donde pudiera estar.

Según miembros de la familia, Chrisinger era un drogadicto y sufría una enfermedad mental.

"Nunca se debe confundir a nadie", dijo Katieann Lowther, hermana de Chrisinger. "No hicieron una prueba de ADN. No consiguieron que la familia viniera a identificarlo. No se fijaron en el hecho de que mi hermano mide 1,65 m y el otro es mucho más alto".

Un portavoz de la oficina del médico forense dijo que la agencia se ha puesto en contacto con las familias para devolver las cenizas a la familia correcta.

"Extendemos nuestras más sinceras condolencias a los seres queridos y la familia de Jacob Chrisinger, y estamos agradecidos al Departamento de Justicia por su ayuda en el caso", dijo el portavoz.

En cuanto a Robinson, su hija, Kylie Robinson, pudo localizarlo a principios de este año, pero desde entonces ha desaparecido tras negarse a la rehabilitación. Sus amigos han dicho que lo han visto desde entonces, pero su hija no.

"Tenemos una idea de dónde suele pasar el rato y, cada dos fines de semana, salimos a buscar algunas casas con la esperanza de encontrarlo", dijo Kylie.

El analista legal Steven Clark dijo que, si las familias presentaran una demanda por el trauma, sería difícil probarlo.

"Este será un caso complicado para los demandantes porque hay muchas inmunidades gubernamentales que entran en juego, pero hay que apreciar lo que pasaron estas familias", dijo Clark.

La familia de Chrisinger dijo que no se trata del dinero; más bien, se trata de cambiar el protocolo para que otros no tengan que pasar por una experiencia similar.