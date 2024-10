Robos de autos disminuyen en un 58% en San Francisco

La policía de San Francisco informó que está logrando un progreso real en lo que respecta a la prevención de uno de los mayores problemas de la ciudad.

Los nuevos datos sobre delincuencia muestran que los robos de automóviles han disminuido en más de la mitad en comparación con el año pasado.

"Hemos tenido una caída del 58% en los robos de automóviles", dijo el oficial del Departamento de Policía de San Francisco, Robert Ruecca.

Ruecca indicó que eso está sucediendo porque el departamento ahora tiene algunas herramientas nuevas para ayudar.

Las cámaras lectoras de matrículas pueden indicar a la policía cuándo un vehículo sospechoso está en un vecindario en particular. Los nuevos drones pueden grabar videos de supuestos delitos que ocurren, y los oficiales pueden perseguirlos y arrestarlos de manera segura sin perseguirlos.

Los investigadores han sospechado durante mucho tiempo que la mayoría de los robos de automóviles en San Francisco son realizados por grupos organizados y reincidentes que atacan varios automóviles en un día.

Ahora que la policía está realizando más arrestos, esa sospecha parece estar resultando cierta.

"Muchos de estos individuos que estamos arrestando han cometido crímenes similares, han cometido crímenes mientras todavía estaban en libertad bajo fianza", dijo Ruecca.

En un caso a principios de este mes, la policía logró rastrear a un adolescente que fue visto robando un todoterreno en el Palacio de Bellas Artes.

Lo siguieron hasta Oakland, donde lo vieron cargar objetos en un segundo automóvil conducido por Robert Sonza, un residente de San Francisco, de 27 años.

Ella acababa de salir de la cárcel el mes pasado por una condena por robo de automóvil.

Tanto el adolescente como Sonza fueron arrestados, y los investigadores dicen que Sonza tenía un arma.

La policía dijo que es uno de los varios ejemplos de que sus esfuerzos por detener los robos de automóviles están funcionando, y algunos residentes están notando la diferencia.

"Sin duda me siento más segura aparcando. Ya sabes, tomamos precauciones normales, no dejamos objetos de valor en el coche. No creo que eso se haga en ninguna ciudad", dijo Lauren Ellis, residente de San Francisco y propietaria de un negocio. “Pero sin duda nos sentimos un poco más a gusto cuando estoy aparcando en la calle”.

En algunos barrios conflictivos, donde la policía ha centrado sus operaciones, la caída de los robos de coches ha sido de casi un 70%.

Pero hay un barrio de San Francisco, Noe Valley, que es una excepción extraña.

Según los datos sobre delincuencia, esa zona ha experimentado un aumento del 15% en comparación con el año pasado.