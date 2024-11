Altar honra a desamparados que murieron en las calles de San Francisco

Activistas hicieron un altar el viernes frente al Ayuntamiento de San Francisco para honrar la memoria de quienes murieron desamparados en las calles.

"Recordamos a todos familia, niños, jóvenes, todos los que han quedado en la calle tirados por los abusos de nuestros gobiernos que no hacen nada por resolver el problema de desamparo", indicó Miguel Carrera, vocero de la Coalición para los Desamparados.

En la ceremonia estuvo Larry Ackerman quién perdió a su esposo de esa manera.

La Coalición para Desamparados aseguró que 420 personas murieron en las calles de San Francisco el año pasado.

Sandra Ramírez lleva un año sin hogar.

"Esperando por una vivienda y desde hace 3 meses me quedé sin empleo, sin donde estaba viviendo quiero un shelter y hasta el momento no he podido accesar alguno", afirmó Sandra.

Y es que activistas aseguraron que la ciudad no está otorgando refugios que tiene disponibles.

"Hay 700 unidades de vivienda permanente que la ciudad no está utilizando y que familias necesitan", dijo Jessica Hernández, vocera de CPD.

Además, les pidieron a los supervisores que dejen de remover a los desamparados de las calles ya que aseguran no es una solución.

Telemundo 48 trartó de comunicarse con la alcaldesa London Breed sobre estos pedidos, pero hasta el momento no hemos recibido respuesta.