Desfile del Orgullo Gay en San Francisco: horarios, eventos y cierre de calles

Durante el fin de semana se llevarán cabo diversas actividades ante la celebración del Orgullo Gay en San Francisco.

El magno evento, de envergadura mundial, reunirá a miles de personas el domingo durante el famoso desfile.

Por esta razón, colectamos todas la información que necesitas saber si piensas acudir a cualquiera de las celebraciones.

¿CUÁNDO TENDRÁN LUGAR LAS CELEBRACIONES DEL ORGULLO DE SAN FRANCISCO?

Las celebraciones se llevarán a cabo el sábado 29 de junio y el domingo 30 de junio. Las puertas abren a las 11:00 a. m., ambos días.

¿A QUÉ HORA SE REALIZARÁ EL DESFILE?

El desfile del Orgullo Gay será el domingo a las 10:30 a. m., en Market Street, cerca de Beale Street, y continuará hasta el Civic Center. Se espera que el desfile dure unas cuatro horas.

CALLES CERRADAS DURANTE EL DESFILE

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

El cierre de calles comenzará a las 6:00 a.m. Debes tener en cuenta que se permitirá que continúe el tráfico en las calles transversales, sujeto a retrasos, excepto cuando las unidades del desfile estén cruzando las intersecciones.

Beale Street desde Market Street hasta Folsom Street

Main Street desde Market Street hasta Folsom Street

Spear Street desde Market Street hasta Folsom Street

Steuart Street desde Market Street hasta Folsom Street

Market Street desde Beale Street hasta Steuart Street

A las 9:00 a. m., Market Street desde Steuart Street hasta Van Ness Avenue estará cerrada para el desfile. Todas las intersecciones estarán cerradas al tráfico cruzado durante el desfile.

Mission Street entre Embarcadero y Van Ness Avenue se publicará como “Remolque/No estacionamiento” y estará restringida al tránsito, taxis y bicicletas únicamente. Tanto Van Ness Avenue como Embarcadero estarán abiertos al tráfico.

CELEBRACIONES DEL ORGULLO GAY

El festival de Celebración en Civic Center Plaza se llevará a cabo el sábado y el domingo de 11:00 a.m., a 6:00 p.m. También está programado un evento Pride for Breakfast al que necesitarás adquirir un boleto para el sábado a las 8:00 a.m.

Habrá otras estaciones y eventos programados en el área.

A continuación, te mostramos un mapa para ver un desglose de las estaciones y cómo ingresar al recinto de celebración.

Visita sfpride.org para obtener más información.

¿CUÁL ES EL TEMA DE ESTE AÑO?

El tema de este año para el Orgullo Gay es "Beacon of Love".

¿EXISTE UNA POLÍTICA DE BOLSAS PARA INGRESAR A LOS EVENTOS?

El sitio web de SF Pride indicó que se permitirán bolsas que cumplan con lo siguiente:

Vinilo plástico totalmente transparente o PV y no exceda las 12” x 6” x 12”

Bolsos de mano pequeños, que no pueden exceder las 4,5” x 6,5” de tamaño, con o sin asa

Riñoneras/bolsos cruzados, que no pueden exceder las 12” x 6” x 4”

Ten en cuenta que todas las bolsas y pertenencias que se lleven al lugar de celebración están sujetas a registro, dijeron los funcionarios

¿QUÉ ARTÍCULOS ESTÁN PROHIBIDOS?

El sitio web de SF Pride explicó que las bolsas no deben tener hebillas, ojales/herrajes ni decoración que oculte alguna parte del contenido de la bolsa.

Abajo hay una lista de artículos que no están permitidos: