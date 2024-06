Familias hispanas que viven en casas rodantes podrían ser desalojadas en San Francisco

Decenas de familias que viven en casas rodantes detrás de la Universidad Estatal de San Francisco muy pronto tendrán que irse ya que la ciudad aprobó una medida que limita las horas de estacionamiento en la zona donde se estacionan.

Una de las afectadas es Jessica Coello que vive en el área de Winston Drive desde hace un año junto a sus hijo.

Ella trabajaba en un restaurante, pero perdió su empleo durante la pandemia.

“No podía pagar la renta y no me daba pagar toda mi renta entonces me dijeron que me tenía que ir”, explicó Jessica.

La madre de familia afirmó que vivir así ha sido difícil.

“Es muy duro, la verdad es duro porque nadie quiere vivir en esta situación y pues uno hace lo posible por estar con los niños”, aseguró Jessica.

Telemundo 48 también hizo un recorrido por Buckingham Way donde había 30 casas rodantes.

Jessica dijo que son una comunidad, entre todos se protegen y es que la mayoría de las personas que viven aquí son familias hispanas.

Sin embargo, desde abril la ciudad instaló letreros que limitan el estacionamiento a cuatro horas en la zona de 8:00 a.m., hasta las 6:00 p.m., de lunes a viernes.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

“Ellos no saben cómo nos sentimos, estamos preocupados es una situación que no queremos vivir, pero la estamos viviendo y la verdad usted puede ir a escuchar las historias”, aseveró Jessica.

La Agencia de Transporte Municipal de San Francisco aclaró que no tienen planeado colocar parquímetros, pero que sí comenzarán a reforzar el límite de tiempo para estacionar cuando culminen la repavimentación en Winston Drive y remolcarán las casas rodantes que no se muevan del lugar.

Aún no tienen una fecha exacta de cuando harán cumplir esta medida.

Por otra parte, el Departamento de Personas Sin Hogar de la ciudad aseguró que desde hace dos años ha estado buscando un estacionamiento para estas familias, pero aún no lo encuentran.

Agregaron que están ayudando a las familias más necesitadas con recursos de viviendas y que inscribieron a 70 familias en un programa de sistema de entrada coordinada.

Pero Jessica indicó que ese programa no la está ayudando.

“La verdad estamos bien preocupados y la verdad ni apartamento nos quieren dar hemos andado buscando y en los apartamentos solo decimos del programa que tenemos y no nos quieren aceptar”, explicó Jessica.