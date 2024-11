Contienda por la alcaldía de San Francisco: Breed cede, la ventaja de Lurie se amplía

London Breed anunció el jueves que le concedió la victoria en la carrera por la alcaldía de San Francisco a Daniel Lurie.

Breed publicó a través de su cuenta de X la siguiente declaración:

"Ser alcalde de San Francisco ha sido el mayor honor de mi vida. Estoy más que agradecida a nuestros residentes por la oportunidad de servir a la ciudad que me crió. Cuando asumí el cargo por primera vez en medio de la noche, en 2017, cuando falleció el alcalde Ed Lee, no sabía lo que me esperaba. Pero respondí al llamado y siempre le di a San Francisco y a su gente mi corazón y mi alma.

Al final del día, este trabajo es más grande que cualquier persona y lo que importa es que sigamos haciendo avanzar a esta ciudad. Hoy llamé a Daniel Lurie y lo felicité por su victoria en esta elección. En las próximas semanas, mi personal y yo trabajaremos para garantizar una transición sin problemas mientras asume el honor de servir como alcalde de San Francisco. Sé que ambos estamos comprometidos a mejorar esta ciudad que amamos.

Siempre he trabajado para ser alcalde para todos los habitantes de San Francisco. Quiero agradecer a todo el personal de la ciudad que ha trabajado incansablemente para mejorar esta ciudad durante los últimos seis años. Yo soy el alcalde, pero todos ustedes están haciendo el trabajo duro todos los días y la ciudad está en ascenso. En las próximas semanas, tengo pensado reflexionar sobre todo el progreso que hemos logrado, pero hoy estoy orgulloso de haber logrado tanto y mi corazón está lleno de gratitud.

Durante mis últimos dos meses como alcalde, seguiré liderando esta ciudad como lo he hecho desde el primer día: como el mayor defensor de San Francisco".

Los últimos resultados de la oficina electoral de San Francisco mostraron a Lurie con una ventaja significativa sobre Breed.

Lurie es el único candidato de alto rango que no pertenece a la política de San Francisco, ya que nunca ha ocupado un puesto en el gobierno local.

Durante la campaña electoral, varios candidatos a la alcaldía, todos demócratas, acusaron a Breed de desperdiciar sus seis años en el cargo mientras proliferaban los campamentos de desamparados, el consumo de drogas al aire libre y los robos a tiendas minoristas.

Las calles de San Francisco han estado más limpias y es mucho más difícil encontrar tiendas de campaña para personas sin hogar, pero un tiroteo durante el día en septiembre contra el novato de los San Francisco 49ers, Ricky Pearsall, en un popular distrito comercial del centro reavivó el problema de la seguridad en la ciudad.

Breed, quien fue criada por su abuela en una vivienda pública de San Francisco, dijo que la pandemia desafió a la ciudad, pero su administración sentó las bases para la recuperación. En las primarias de marzo, defendió un par de medidas electorales exitosas de seguridad pública para expandir los poderes policiales y obligar a algunas personas a recibir tratamiento contra las drogas.

San Francisco elige a su alcalde utilizando un sistema de votación por orden de preferencia que permite a los votantes enumerar hasta 10 candidatos en orden de preferencia. Lurie estaba por delante de Breed en los primeros resultados.

Lurie invirtió casi $9 millones de su propio dinero en su primera candidatura a la alcaldía, diciendo que como un extraño a la política, necesitaba presentarse a los votantes. Es heredero de la fortuna de Levi Strauss & Co. a través de su madre, Mimi Haas, que se casó con Peter Haas cuando Daniel era un niño. Peter Haas fue durante mucho tiempo director ejecutivo de la icónica empresa de ropa y murió en 2005.

Breed recaudó más de 5 millones de dólares en su candidatura a la reelección, incluidos 1,4 millones de dólares del ex alcalde de la ciudad de Nueva York Michael Bloomberg.

Durante su vida profesional, Lurie fue director ejecutivo de Tipping Point una iniciativa para combatir la falta de viviendas en la ciudad.

Ante su triunfo, las reacciones no se han hecho esperar.

La Cámara de Comercio Hispana indicó que la seguridad y los cambios hechos en el centro de la ciudad han favorecido a ciertos comerciantes, aunque aún falta mucho trabajo por hacer, trabajo que le tocará al alcalde.

"Esto todavía no ayuda a los negocios pequeños que están en los alrededores, y vamos a continuar con quien gane de que nos aseguren que va a haber más seguridad en los alrededores que no se concentren en el centro", dijo Solórzano.