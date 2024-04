Buscan frenar la criminalización de personas sin hogar en San Francisco

Más 30 organizaciones de San Francisco se unieron el martes para enviarle una misiva a la Corte Suprema de Estados Unidos, en contra de una medida que dicen criminalizaría a cualquier persona que viva en las calles.

Hace unas semanas una pequeña ciudad de Oregón pasó una ley que hace ilegal que cualquier persona duerma en la calle con una sábana o caja para cubrirse, una medida que podría tener repercusiones en todo el país.

“Actualmente la Corte Suprema está evaluando si esta medida viola o no la constitución, líderes de California han mostrado interés en que la decisión que se tome en la corte”, explicó Zal Shroff, director legal de Lawyers for Civil Rights in San Francisco.

El gobernador Gavin Newsom al igual que la alcaldesa de San Francisco, London Breed, han sido algunos de los que han enviado cartas a la Corte Suprema donde, aunque tachan de inconstitucional la medida de la ciudad de Oregón, agregan que con las leyes actuales están atados de manos para poder tomar medidas que solucionen la crisis de personas sin hogar.

“No pueden ser más lejano a la realidad, lo que están diciendo estos políticos crea desinformación y la crisis continúa no porque necesiten leyes para criminalizar a las personas sin hogar sino porque los líderes han fallado en crear más refugios y viviendas asequibles”, afirmó Shroff.

Una realidad que ha vivido en carne propia Reyna Aguilar, quien por más de 20 años en la Bahía y tras perder su trabajo durante la pandemia se quedó sin un techo.

“Se me hace muy justa esa ley porque cada cad sink como persona se me hace muy inhumano porque cualquiera puede pasar esa situación de vivir en la calle y no es fácil porque estamos en la ciudad de San Francisco que es la más cara de California”, dijo Reyna.

Tras años de dificultades ella ahora tiene una habitación, pero explicó que si todo el país toma de ejemplo esta ley de Oregón y la Corte Suprema la aprueba, esa transición que ella logró será casi imposible para las miles de familias que se encuentran donde ella estuvo.

“Esto es violencia patrocinada por el estado”, indicó Angela Chan

Defensora pública de San Francisco, quien junto a otros líderes como el exfiscal del distrito Chesa Boudin, anunciaron este martes que 37 organizaciones locales se unieron para enviar su propia misiva a la Corte Suprema.

En el documento de más de 50 páginas no solo se oponen a la medida de Oregón, sino que confrontan la posición de los políticos que los representan, esperando así no solo frenar la criminalización de las personas sin hogar sino también hacer responsables a sus representantes para usar su presupuesto y crear soluciones a la crisis de vivienda.

“Cuando uno está viviendo en la calle nos discriminan. No deberíamos juzgar a las personas que están sufriendo una situación que no sabemos por lo que están pasando”, aseguró Reyna.

La Corte Suprema estará tomando una decisión en el caso de la ciudad de Oregón, llamado Grants Pass v. Johnson, a finales del mes de abril.