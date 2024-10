Residentes RVs deberán acudir a albergues para evitar que sus vehículos sean remolcados en San Francisco

La Ciudad de San Francisco ha estado removiendo las casas rodantes de las calles y ahora autoridades de la agencia del transporte aprobaron una nueva ordenanza que estipula restricciones y la alternativa de ir a un albergue o quedarse sin un lugar donde vivir.

La medida entrará en efecto el 1 de noviembre y este tipo de vehículos que se estacionen en zonas prohibidas entre las12:00 a.m., y las 6:00 a.m., tendrán dos opciones: si la ciudad les ofrece albergue, aceptarlo o de lo contrario su vehículo será remolcado

Uno de los principales objetivos es recuperar los espacios públicos.

"En un Shelter no me puedo ir obviamente, ¿por qué? porque sería peor porque están llenos, no hay cupo, la lista es gigante", aseguró una persona que vive en una casa rodante y que prefirió no ser identificada.

Por esta razón, organizaciones como la Coalición para Desamparados están luchando para que esto cambie.

"Es mala porque prohíbe a las personas que no tienen a donde ir que no tienen opciones puedan quedarse en una casa rodante, la lista de espera es de 500 personas para refugio", indicó Yessica Hernández, vocera de la Coalición para Desamparados.

Telemundo 49 contactó al SFMTA pero nos dijeron que no estaban disponibles para entrevistas.

Sin embargo, la alcaldesa London Breed en un comunicado aseguró:

"Nos ayudará a tener calles seguras, accesible y para el disfrute de todos. Nuestros trabajadores comunitarios ofrecerán ayuda a la gente [...] el mensaje es claro: aceptar nuestra ayuda no es una opción, es la opción [...] Si no la aceptan, no podrán ayudarse en las calles".

Esto ocurre semanas después de que autoridades removieran decenas de RVs de la Zoo Street y muchos de ellos fueran reubicados en apartamentos argumentando que es un lugar más seguro para ellos vivir.