Equipo Best Neighborhoods recorre las calles de San Francisco para ofrecer ayuda a desamparados

Gran parte de los desamparados en San Francisco que padecen de problemas mentales y de adición son latinos.



El Departamento de Salud de la ciudad cuenta con un programa con expertos que recorren las calles ofreciendo ayuda y recursos a esas personas.



Telemundo 48 realizó un recorrido en Capp Street y 16th Street junto al equipo de Best Neighborhoods quienes nos explicaron su misión.





"Conectarlos con recursos para su adicción", indicó Luis Alonso Dorath, vocero de SFPHD. "Uno tiene que conocer a la gente, saber qué le está pasando la vida, muchas veces no es la primera vez que lo conoces que los va a poder ayudar".



Durante el recorrido encontramos a una persona que aseguró que no consumía drogas, solo alcohol de vez en cuando y está desamparado.



Los expertos le dieron información sobre recursos que están disponibles para su situación.



Este equipo apenas tiene un año de creación y ha logrado sacar de las calles a casi 300 personas.



El tercer individuo al que le hablaron no le quisieron preguntar si consume drogas. Depende de las circunstancias, nos dicen, que establecen el tipo de comunicación.



"Muchas veces preguntaré lo que necesitan a que lo que ofrezco aprender que esa la historia y lo que necesitan en el momento", indicó Dorath.



El equipo intentó a ayudar a un señor que conocen desde hace tiempo como Perú.



"Todavía estamos tratando de sobrevuelo a Shelter pero más todo necesita psicólogo y está agarrando medicación", explicó Dorath.



Por año y medio han estado tratando de ayudarlo, pero hoy no fue posible.



Perú prácticamente no estaba en condición de responder nada, pero ser persistente es esencial para este grupo y volverán.





Después de 20 años de estar en la calle consumiendo drogas Luis y su equipo rescataron a Elías, quien ahora vive en esta pequeñas casa en La Misión.



El grupo de Luis está listo para seguir ayudando a quienes más lo necesitan en La Misión.





Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.