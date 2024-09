En video: vendedora ambulante denuncia haber sido agredida por la policía en San Francisco

Una vendedora ambulante denunció haber sido agredida por la policía y trabajadores del Departamento de Salud Pública de San Francisco.

Testigos llamaron a Telemundo 48 para informarnos de lo ocurrido.

Video del incidente muestra a Ana Luisa Casimir en el suelo y esposada mientras autoridades realizaban un operativo contra vendedores ambulantes sin permiso. A la afectada le confiscaron su carrito de perros calientes el domingo en la mañana.

“Qué delito he hecho yo para que me traten así. Yo he venido de mi país de tan lejos a ganarme acá un centavo”, aseguró Ana Luisa.

Minutos antes, la inmigrante peruana se negaba a desprenderse de su herramienta de trabajo mientras un oficial y un empleado de la ciudad intentaban llevársela.

En las imágenes se escucha cómo las personas a su alrededor les gritaban a las autoridades “la está lastimando, la está lastimando”, mientras que detrás de la cámara, su esposo les pedía compasión.

Durante el forcejeo se escucha a un empleado de la ciudad diciéndoles:

“Es confiscado, es confiscado”.

Poco después, cuando la comerciante, de 25 años, vuelve a resistir que se lleven el carrito, se escucha a uno de los oficiales decir “ella está agrediendo, estás bajo arresto, estás bajo arresto”.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

Sin embargo, Ana Luisa niega estas acusaciones.

Pero la policía de San Francisco asegura que las cosas no sucedieron así. Explicaron que la vendedora ambulante agredió a un empleado de la ciudad y fue por eso que la detuvieron

Ana Luisa, por su parte, negó haber cometido un delito. Agregó que no habla inglés y no entendía las ordenes de los oficiales.

“Mira los moretones que me hicieron aquí y ahora el policía dice que yo le he agredido. Cómo yo lo voy a agredir", aseveró Ana Luisa.

En un comunicado, la policía indicó que todo comenzó alrededor de las 11:30 a.m., del domingo cuando la policía, junto al Departamento de Salud Pública, Obras Públicas, y el puerto de San Francisco, realizaron un operativo contra la venta ambulante ilegal frente al Peurto 33.

En el comunicado aseguraron que una mujer fue detenida, pero posteriormente liberada con una multa y una citación la corte en octubre.

La comerciante insiste que se cometió una injusticia y otros testigos indicaron que su caso no fue el único ese día.

“También a una de las compañeras que venden igual, la tiraron al piso para quitarle sus termos, su carrito de hot dog”, afirmó Exania Escota, vendedora ambulante.

Ahora Ana Luisa teme lo que le espera en la corte.

“Yo quisiera por favor un abogado por ahí o alguien que me quisiera ayudar”, expresó Ana Luisa.

Bajo la ley de California, si crees que se ha cometido alguna injusticia, puedes presentar una queja contra el personal policial con la unidad de asuntos internos.

El número de esa división para el Departamento de Policía de San Francisco es (415) 837-7170.