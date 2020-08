Salones de belleza y barberías desafiarán orden de salud estatal en la Bahía

Dueños de salones de belleza y barberías desafiarán la orden de salud estatal para ofrecer sus servicios ante la urgencia por generar ingresos durante la pandemia.

El movimiento Open Safe California indicó que el próximo lunes tienen pensado atender a sus clientes dentro de los establecimientos, a pesar de que el gobernador Gavin Newsom, les prohibiera reabrir a menos que ofrecieran sus servicios al aire libre.

Sin embargo, miembros del gremio de peluquerías aseguran que los servicios al aire libre son antihigiénicos e incómodos tanto para empleados como para clientes.

“Es antihigiénico porque vuelan cabellos, el aire, y contra el clima no podemos hacer nada. pero no nos dejan otra opción, no tenemos otra opción en qué trabajar”, aseguró Graciela Cásares, estilista.

Y es que al no ser considerados como negocios esenciales, las oportunidades de abrir sus establecimientos, así sea tomando todas las medidas de seguridad para evitar contagios, se ven muy lejanas.

“Sí es esencial, sí lo necesitamos, en el momento en que tú vienes a arreglarte tu cabello, el autoestima se levanta”, indicó Graciela.

Miembros del movimiento esperan que los líderes estatales escuchen sus preocupaciones y les permitan ofrecer todos sus servicios cumpliendo con todos los requisitos de sanidad.