¿Sabías que si eres víctima de violencia doméstica cuentas con recursos en la Bahía?

Las víctimas de violencia doméstica cuentan con muchos recursos en el Área de la Bahía para escapar de esta situación que en la mayoría de los casos termina trágicamente.

El paso más difícil para las víctimas es actuar en contra del miedo.

“Me fue difícil, no porque no estuvieran los recursos sino por el miedo de aproximarme a pedir ayuda”, Claudia López, víctima de violencia doméstica.

Por esta razón, Telemundo 48 habló con dos organizaciones que ayudan a mujeres como Claudia a salir adelante.

La organización Casa de las Madres, ubicada en San Francisco, cuenta con una línea telefónica (1-877-503-1850) que funciona las 24 horas del día, donde las mujeres pueden obtener refugio de emergencia y asistencia.

“Si alguien está decidido en hacer un reporte de policía, la consejera puede ir con ellos, está allí, puede hablar con la victima antes de hacer el reporte y acompañarlos en todo el proceso, puede ir a corte con la persona”, explicó Carolina Alaniz, vocera de la organización.

Alaniz explicó que la dirección de la organización es confidencial para proteger la seguridad de las víctimas y del personal que allí trabaja.

Next Door Solution es otro ente que presta servicios en el condado Santa Clara y también tienen una línea telefónica de crisis (408) 279-2962 que funciona las 24 horas del día en español.

“Por favor, nos deben de llamar todas las veces que necesiten y sea necesario, es importante que llamen cada vez que tengan una pregunta, duda y quieran saber cuáles son sus opciones, nos llamen por teléfono”, indicó María Eugenia Rosas Ramírez, vocera de la organización.

En el condado Santa Clara, el VTA también ayuda a quienes sufran de violencia doméstica ya que son considerados lugares seguros y pueden ser utilizados en situaciones de emergencia.

“Se pueden subir a uno de nuestros camiones y decirle al operador que necesitan ayuda, el operador de autobús lo que hace es que se pone en contacto con nuestro centro de control, por ejemplo, puede llamar directamente al alguacil para que el alguacil los encuentre en algún punto de la ruta de ese autobús para brindarle ayuda a la víctima”, explicó Sandra Bermúdez, vocera del VTA.

Según el último reporte anual, en el 2020, hubo cinco muertes por violencia doméstica en el condado Santa Clara, tres asesinatos y dos suicidios.

“No importa el estatus migratorio o el estatus legal que tengamos en este país, tenemos derecho a recibir ayuda y tenemos derecho a una vida libre de violencia”, indicó Ramírez.

Terapeutas de familia aseguran que la ayuda que pueden recibir las víctimas de violencia domésticas solo puede ser de profesionales.

“Tú no puedes ayudar a tu pareja, tú no puedes pensar que puedes ayudar a tu pareja porque tú estás dentro del problema y dentro del problema, tú eres la víctima y no tienes condición de ayudar a nadie”, aseveró Claudio Silva, terapeuta de familia.