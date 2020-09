Roban camión de comida a familia hispana

Su camión de comida desapareció hace 48 horas y ahora piden la ayuda de la comunidad para recuperarla.

La familia Ayala está completamente destrozada porque no tienen los recursos para comprar otra lonchera durante la pandemia.

La policía dice que están investigando el caso pero es la familia quien pide su cooperación esta noche para recuperarla.

“Si duele que haya gente mala que no se tocan el corazón para hacerle daño a la demás gente”, dijo Juana María Quiroz Ayala, dueña de la lonchera.

La familia Ayala aún no pueden creer cómo su esfuerzo e inversión de varios años fue robado del mismo lugar donde se ganan el pan de cada día.

“Nos llamó uno de los trabajadores de la propiedad y me dijo que la trailer no estaba y que si yo me la lleve. Yo le dije que no”, dijo Francisco Ayala, dueño de la lonchera

La cámara de seguridad de una gasolinera de la calle Berryessa y la avenida Capitol en San José captó a una camioneta blanca entrar a la propiedad la noche del domingo.

Un hombre rápidamente comienza a preparar los dos vehículos para llevarse la lonchera. Otro hombre después sale del auto para revisar que todo esté bien y minutos después se llevan el negocio sobre ruedas.

“El que le cuesta sabe lo que vale las cosas y me imagino que las personas lo hacen por la maldad y por sacar algún beneficio”, dijo Francisco.

Cada vez que la pareja revisa el video y los rostros de los responsables para lograr identificarlos, el coraje los deja en llanto.

“Con esfuerzos uno lucha por sacar adelante a su familia en este país”, dijo Juana María.

La familia estaba por terminar de pagar el camión de antojitos mexicanos y centroamericanos pero por las bajas ganancias por la pandemia, cancelaron su seguro días antes del robo.

“Hay gente que nomas asi agarran lo ajeno y vámonos sin pensar que tienen familia e hijos”, dijo Juana María.

La meta de la familia era terminar de pagar el camión y ahorrar dinero para comprar otro como inversión para sus hijos. Ahora sólo envían estas palabras a los hombres en el video.

“Yo no les deseo nada mal y de hecho estoy orando para que dios los bendiga más”, dijo Francisco.

Si tiene información comuníquese con la policía. Recuerde que lo puede hacer anónimamente.