¿Te han robado el salario? Te decimos lo que debes hacer para denunciar este crimen

El robo de salario es muy común entre la comunidad hispana de California ya que las personas son más vulnerables porque no tienen papeles legales, no hablan inglés y no conocen sus derechos laborales.

Gavino Valencia contactó a Telemundo 48 para denunciar esta práctica por parte de su empleador.

“Ah, pues la verdad no sé qué pensar y que hacer porque se le deben a más personas que hicimos el trabajo”, dijo Valencia.

El trabajador asegura que luego de terminar un proyecto de construcción, el empleador nunca le pagó lo que le debía e incluso explicó que podría haber más víctimas.

Por esta razón, investigamos para saber los pasos que debes seguir si eres víctima de este crimen.

“Lo primero es ir con el empleador y de buena manera decir: Mira me faltaron horas o una semana y es recomendable que esté un testigo o varios si se puede y si es por escrito aún mejor”, indicó Josué García, vocero de la organización Step Forward Foundation.

NO IMPORTA TU ESTATUS MIGRATORIO

García explicó que, sin importar el estatus migratorio del trabajador, todos tienen derechos laborales.

“Siempre le recomendamos a las personas que tengan una libreta o un cuaderno donde todos los días apunten lo qué pasó en el trabajo: trabajé en este lugar, tantas horas y terminé a tantas horas”, dijo García.

Otro de los problemas es el temor de lo trabajadores a que tomen represalias en su contra.

“Por decir así: si reclamas algo voy a reportarte al departamento de migración. Esa es una represalia. Si reclamas algo te voy a quitar las horas express que trabajas. Entonces todo esto es muy penado y la compañía donde trabaja la persona se le puede multar hasta 10-mil dólares por estar amenizando”, afirmó García.

Algunas organizaciones reportan más de 35,000 de este tipo en espera a ser resueltos en California.

Para denunciar el robo de salarios haz clic aquí.