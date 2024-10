Destrozan 7 camionetas nuevas en un concesionario durante sideshow en Richmond

El viernes pasado, durante un espectáculo ilegal de autos en Richmond, siete camionetas nuevas fueron pisoteadas y destrozadas.

El espectáculo ocurrió en la intersección de Klose Way y Blume Drive a última hora de la noche.

En un concesionario de automóviles cercano, se vio a tres personas que vestían sudaderas rojas con capucha de pie sobre las camionetas, saltando sobre los capós y destrozando los parabrisas.

"Pisotearon los capós, los techos, los vidrios", dijo Leon Thomas, gerente general de Hilltop Chrysler Jeep Dodge Ram.

También dañaron los tableros, dijo Thomas.

"Fue horrible", dijo. "Fue decepcionante. Fue inquietante".

La policía de Richmond estaba cerca cuando se estaba llevando a cabo el espectáculo. Dijeron que cientos de vehículos bloquearon la carretera que conducía al espectáculo y que un vehículo policial fue dañado por los espectadores que le arrojaron algo.

En total, siete camionetas Ram y Dodge 2024 resultaron dañadas. Fueron llevadas a un taller de reparación de carrocerías donde se estaba evaluando el alcance y el costo total del daño.

"Es un gran golpe financiero para las empresas", dijo Thomas.

Mientras tanto, Thomas dijo que planea trabajar con los concesionarios de los alrededores para asociarse en una mayor seguridad.

Si bien entiende lo caóticos que son los espectáculos para los oficiales de policía, cree que la policía y los líderes de la ciudad de Richmond deben priorizar la protección de las empresas durante los eventos ilegales.

"Estaban allí, sabían lo que estaba sucediendo, pero no protegieron nuestro negocio", dijo Thomas. "Me gustaría que hicieran presencia no solo en mi negocio, sino también en los otros negocios de aquí que pagan muchos impuestos".

NBC Bay Area contactó a la policía de Richmond para solicitar comentarios, pero no recibió respuesta de inmediato.