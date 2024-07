Ratas y moho en las escuelas: demandan al Distrito Escolar de West Contra Costa en Richmond

El Distrito Escolar de West Contra Costa en Richmond está siendo demandado por presuntas malas condiciones en edificios de algunas escuelas y la falta de maestros permanentes.

La escuela primaria Stege es uno de los planteles donde las condiciones de algunos edificios no son solo malas, sino también peligrosas.

“Aprender en un salón donde hay moho, donde llega la temperatura a más de 90 grados, esas son condiciones no solamente incómodas sino peligrosas para aprender”, dijo Angelica Salazar, defensora de Public Advocates.

La demanda fue entablada por un grupo de maestros y padres, con el apoyo de la firma de abogados sin ánimo de lucro Public Advocates.

“Hay infestaciones de ratones, más reciente han encontrado plomo en algunos cuartos”, indicó Francisco Ortiz, presidente del Sindicato de Maestros de Richmond.

“Condiciones donde los estudiantes dependiendo de su salud puede haber deshidratación, puede haber enfermedad, cuando ellos están aprendiendo en un lugar donde hay moho, es algo serio donde el distrito tiene que responder inmediatamente”, afirmó Salazar.

En California los distritos tienen hasta 45 días para resolver este tipo de quejas, según la demanda en este caso pasaron más de 200 días sin una solución.

Pero a esto se suma además la falta de maestros permanentes, un problema no solo en este plantel sino también en la preparatoria Kennedy, y en la escuela intermedia Helmes.

“Cambian el instructor, a veces tienen un sustituto por un mes o una semana, y cuando sustituto no puede estar allí cambian de instructor, entonces los estudiantes están teniendo constantemente cambios en vez de tener una estabilidad”, aseveró Salazar.

Esta inestabilidad, explicaron, por ejemplo ha llevado a una tasa de graduación solo del 66% en la preparatoria Kennedy, cuando el promedio es de 84%.

“Si los estudiantes no tienen un maestro permanente certificado ellos no tienen la oportunidad de realizar no solo el éxito académico, pero también las conexiones con un adulto que puedan tener confianza”, dijo Ortiz.

La demanda busca alivio inmediato a los problemas de moho, así mismo en vísperas de un nuevo año escolar, busca que se dé estabilidad a los estudiantes a través de maestros permanentes.

“Realmente es una crisis, y aunque es un problema estatal, en este caso es la forma como están usando los maestros sustitutos de una forma inadecuada que no da estabilidad, cuando hay maneras legales de que esos maestros puedan quedarse por más tiempo”, expresó Kanssa Provenza, abogada demandante de Public Advocates.

La sobrina de Marco Antonio atiende la escuela Stege, y aunque no hace parte del caso legal, a él no le sorprende la demanda.

“Su mamá se ha quejado que la escuela no está en buenas condiciones, de hecho creo que la va a mover de escuela, por esas mismas razones”, dijo.

Telemundo 48 contactó al Distrito Escolar de West Contra Costa a través de un correo electrónico, pero no respondieron a nuestra solicitud por comentarios.