Entre cucarachas y moho: residentes denuncia que viven en malas condiciones en Oakland

Después de 20 días sin tener electricidad el jueves regresó la luz para la mayoría de los inquilinos de un complejo de apartamentos ubicado en el vecindario de Fruitvale en Oakland, sin embargo, aseguran que desde hace casi un mes no tienen agua caliente, tienen una infestación de cucarachas y moho en sus viviendas.

“En esas condiciones de no agua caliente y no calefacción, no luz, no nada sin poderles cocinar, mi hijo más pequeño se enfermó de neumonía”, indicó Ana Bolaños, inquilina afectada.

Por eso, asegura, que se fueron del apartamento al séptimo día y les tocó quedarse con familiares, y los últimos días pudieron hospedarse en un hotel que les ofreció la organización Mom´s For Housing .

Administradores del complejo de apartamentos le informaron a Telemundo 48 que un incendio que ocurrió la primera semana de enero causó la falta de energía.

Ana afirmó que el incendio comenzó en el sótano y se dio cuenta porque comenzó a oler humo, ya que su apartamento queda arriba.

“Las alarmas no funcionaron”, añadió Ana.

Por medio de un comunicado, la administración del complejo dijo en parte que aún quedan cuatro unidades sin electricidad. Que están ofreciendo alojamiento, pago de gastos de vivienda y reembolso de alquiler.

Marcos Antonio Caja es uno de los inquilinos que aún no tienen electricidad, y usa linternas para ver en la noche ya que el hotel que ofrecen le queda muy lejos de su trabajo.

“Es la única manera para defenderse ósea como para caminar, ahora sí parece de día”, dijo Marcos.

Pero, existen otros problemas, Marcos aseveró que tiene moho en todo el apartamento y algunos residentes también tiene infestación de cucarachas.

“He despertado varias veces quitándomelas (las cucarachas) de la cara, incluso me he matado una en el cuello”, dijo Ana.

Las cámaras de Telemundo 48 captaron varias cucharas en las paredes, el techo y el piso

“Han venido a fumigar pero no han hecho un tratamiento de cada mes y cada dos semanas”, puntualizó Ana.