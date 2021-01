Residentes se niegan a evacuar a pesar de alto riesgo de inundaciones en el condado San Mateo

A pesar de las órdenes de evacuaciones emitida por las autoridades desde el lunes, residentes del condado San Mateo y Santa Cruz se niegan a abandonar sus viviendas ante la llegada de fuertes lluvias que podrían provocar inundaciones repentinas y flujo de escombros.

“Me dijeron que tenía que evacuar y yo les dije que no, tres veces vinieron y me pidieron que evacuara y les dije que no. Si me querían llevar que me llevaran amarrado”, aseguró José Ramírez, residente con orden de evacuación.

Autoridades aseguran que la mayoría de los residentes que se niegan a evacuar, lo hacen por temor a lo que le pueda ocurrir a su propiedad.

“La gente le preocupa dejar sus casas. Dejarlas solas o que no están allí para poder, no se tratar de controlar algunos efectos de la tormenta”, Rita Mancera, directora de puente.

Cal Fire emitió órdenes de evacuaciones desde el lunes para South Coast Zone que incluye las áreas de Coastanoa y el parque estatal Año Nuevo; White House Canyon Road y zonas hacia el sur de Gazos Creek Road.

Adicionalmente, residentes de las comunidades de Loma Mar y sectores aledaños al parque Dearborn, el parque estatal Butano, Barranca Knolls al oeste de Cloverdale Road y Butano Canyon deberán evacuar.

Autoridades aseguraron que estas evacuaciones podrían afectar a alrededor de 5 mil residentes, sin embargo, aseguraron que esta cifra puede aumentar.

Personas evacuadas podrán acudir a los siguientes centros de evacuación dispuestos por las autoridades:

San Lorenzo Valley High School - 7105 Hwy. 9, Felton, CA 95018

- 7105 Hwy. 9, Felton, CA 95018 Scotts Valley Community Center - 360 Kings Village Road, Scotts Valley, CA 95066

- 360 Kings Village Road, Scotts Valley, CA 95066 Pacific Elementary School - 50 Ocean Street, Davenport, CA 95017

- 50 Ocean Street, Davenport, CA 95017 Pescadero High School - 360 Butano Cutoff, Pescadero, CA 95060

Adicionalmente, la Cruz Roja brindará asistencia con alojamiento en hoteles a las personas afectadas.