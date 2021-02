Residentes recibirán ayuda financiera para pagar la renta en el condado San Mateo

El condado San Mateo puso a disposición alrededor de 47 millones de dólares que serán utilizados para brindar asistencia a los residentes que no hayan podido pagar la renta debido a la pandemia.

La asignación de ayuda de alquiler, que incluye $ 22,8 millones del Programa federal de asistencia de alquiler de emergencia y $ 24,5 millones de fondos estatales, se administrará a través de Local Initiatives Support Corporation, una organización nacional sin fines de lucro contratada por el estado para administrar la asistencia de alquiler.

Aún no se ha establecido el cronograma y el proceso exactos para solicitar asistencia.

La Junta de Supervisores votó el martes para transferir la mayor parte del dinero al Departamento de Vivienda del estado y usar el 1,5% de los fondos federales para la ayuda local.

Incluso antes de esta inyección de fondos, el condado había estado brindando asistencia para el alquiler a través de sus agencias principales, como la organización local sin fines de lucro Samaritan House.

Desde el comienzo de la pandemia, la demanda de alivio del alquiler ha sido alta, según el director ejecutivo de Samaritan House, Bart Charlow.

"La cantidad de necesidad es tan extraordinaria que todavía tenemos que encontrar su profundidad", dijo Charlow.

Si bien Charlow está agradecido por el apoyo de los donantes, los voluntarios y el condado, dijo que durante la pandemia las solicitudes de asistencia han continuado a un ritmo cinco veces superior al normal. Aproximadamente 75 nuevas solicitudes de asistencia llegan cada semana y más de 1,000 autos se alinean semanalmente para la despensa de alimentos de la organización.

Las familias de bajos ingresos, especialmente los trabajadores de restaurantes, quienes trabajan limpiando casas y los jornaleros, se encuentran entre algunos de los más afectados por el efecto de la pandemia en la economía.

El virus en sí también puede causar estragos en familias enteras, ya que a menudo es difícil para un miembro infectado aislarlo por completo en su hogar. Eso significa aún más ingresos perdidos.

"La gente tiene la idea errónea, y la ha tenido durante mucho tiempo, de que debido a que vivimos en una de las áreas más ricas de la nación, a todos les va bien aquí. Eso no es cierto. Nunca ha sido cierto", dijo Charlow. "Para las personas a las que servimos, (la pandemia) va a repercutir en sus vidas económicas durante los próximos años, incluso cuando obtengan empleo. No es algo a corto plazo con lo que estamos tratando".

Los efectos de la pandemia continúan propagándose por todo el Área de la Bahía y el estado.

Bay Area Equity Atlas, un centro de investigación colaborativa, predijo en enero que alrededor del 20% de los inquilinos en el estado están atrasados ​​en el pago de la renta.

La moratoria de desalojo en todo el estado, extendida hasta junio bajo el Proyecto de Ley del Senado 91 (SB 91), significa que los inquilinos que no pueden pagar el alquiler debido a la pandemia no pueden ser desalojados una vez que paguen el 25% de su alquiler.

Estas protecciones son solo temporales, ya que los inquilinos todavía tienen meses de alquiler atrasado colgando sobre sus cabezas.

El Centro Comunitario Fair Oaks en Redwood City ayudó a más de 1,000 familias con más de $ 3.1 millones en asistencia para el alquiler desde marzo de 2020 y la necesidad continúa, dijo la Gerente de Servicios Humanos, Teri Chin, quien también administra el Centro Comunitario.

"Definitivamente estamos en una situación en la que no siempre podemos pagar todo lo que deben", dijo Chin. Si bien el número de solicitudes se ha reducido, Chin dijo que alrededor de un tercio de estas familias han necesitado ayuda más de una vez.

Luego hay familias que siguen preocupadas por ser desalojadas durante la pandemia, a pesar de la moratoria.

"Desafortunadamente, algunos propietarios todavía presionan a sus inquilinos para que paguen", dijo Chin. "También hemos tenido situaciones en las que sabemos que la gente ha optado por irse porque estaban muy preocupados".

Si bien el estado administrará los $ 47 millones en fondos del condado San Mateo, las agencias principales como Samaritan House y el Centro Comunitario Fair Oaks continuarán desempeñando un papel de apoyo, brindando alcance local y asegurando que las personas conozcan los fondos y puedan acceder a la solicitud.

Ken Cole, director de la Agencia de Servicios Humanos del condado, dijo que el condado tiene la capacidad y el poder intelectual para manejar los fondos por sí solo, pero que habría estado limitado por el tiempo.

Todos los fondos estatales deben gastarse para agosto y al menos el 65% de los fondos federales deben gastarse para fines de septiembre.

"Simplemente nos parece mejor enganchar nuestro carro a la metodología de LISC", dijo Cole. "LISC ha estado haciendo esto para el condado de L.A. y otros grandes programas en nuestro estado y a nivel nacional. Realmente tienen la capacidad de cumplir y ampliar".

Varios miembros de Faith in Action, Bay Area llamaron a la reunión del martes para abogar por un programa equitativo y accesible. Faith in Action es una red de una organización religiosa que ha estado apoyando a comunidades vulnerables durante la pandemia.

"La accesibilidad para las personas que tradicionalmente no han tenido fácil acceso a los beneficios y recursos que se les presentan es fundamental", dijo una persona que llamó. "En un momento estresante, esta asistencia para el alquiler parece un salvavidas, pero nuestra comunidad de inmigrantes necesita ayuda para subir al bote salvavidas".

El grupo también instó a los supervisores a presionar a los propietarios para que soliciten el programa.

Según la SB 91, los propietarios participantes pueden recibir asistencia de alquiler del estado para cubrir el 80% del alquiler impago desde abril de 2020 hasta marzo de 2021, siempre que perdonen el 20% restante.

Dirigir la asistencia de alquiler a los propietarios es un movimiento en la dirección correcta, según Shirley Gibson, abogada directora de la Sociedad de Ayuda Legal de San Mateo. Legal Aid es un bufete de abogados de interés público y una organización de defensa que ofrece a los inquilinos defensa contra el desalojo durante la pandemia, junto con organizaciones como Community Legal Services East Palo Alto.

"Hacer que los inquilinos vengan a las organizaciones comunitarias uno por uno por uno es muy ineficiente y es una forma muy dispersa de distribuir el dinero", dijo Gibson. "Esto no es rescatar a los bancos. Esto no es una caída de efectivo en helicóptero sobre la industria de los propietarios. Si los propietarios están recibiendo asistencia para el alquiler, la otra cara de la moneda tiene que ser, por lo tanto, usted no está desalojando al inquilino y ellos No te debo más dinero ".

Tanto Legal Aid como Community Legal Services han visto pocos casos de desalojo debido a la falta de pago del alquiler. Para los casos que se han filtrado a través del sistema, Gibson dijo que pudieron desestimar el caso mostrando las dificultades de COVID-19.

Pero esa es una de las fallas de las protecciones actuales contra desalojos. Los inquilinos que están al borde del abismo están agobiados por demostrar las dificultades del COVID-19 y proporcionar el papeleo abrumador que lo acompaña.

Los propietarios deben enviar avisos a los inquilinos cada vez que se pierda parte del alquiler y los inquilinos deben firmar una declaración de dificultad para evitar el desalojo.

"La gente recibe literalmente paquetes de papel de 15 a 20 páginas que son demandas por falta de pago del alquiler, por lo que no es de extrañar que se sientan abrumados", dijo Gibson.

A Gibson le preocupa que, tras el desenfrenado fraude de asistencia por desempleo en el Departamento de Desarrollo del Empleo, el estado exigirá a los solicitantes de asistencia para el alquiler que presenten mucha más documentación para acceder a los fondos.

"Como estado, ¿realmente podremos desplegar este dinero de la manera que se pretende si está atado a toda esta burocracia?" Dijo Gibson. "Podríamos terminar subutilizando este fondo si ese se convierte en el énfasis".

El condado de San Mateo ofrece alivio de alquiler para inquilinos y pequeños propietarios a través de sus agencias principales.

Para obtener más información haz clic aquí.