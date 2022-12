Residentes de Humboldt comparten cómo vivieron el sismo

La madrugada del martes, Carlos Aguilar, un residente del Condado Humboldt, se despertó en medio de un desastre natural “Se sintió bien fuerte y ya desperté y al rato se viene de vuelta más recio” aseguró

El sismo, de magnitud 6.4 duró tan solo unos segundos, pero a su paso dejó un desastre en el parque de casas rodantes de Rio Dell, donde Carlos ha vivido por más de 29 años. El movimiento telúrico causó daños que más de 24 horas después continúan afectando a los residentes .

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

“Mire aquí no jalan las bombillas no hay luz y tampoco hay agua para fregar mire que no sale nada” dijo Carlos.

PG&E estima que en el condado Humboldt aún 20 mil residentes están sin energía y la falta de agua se extiende a lo largo de toda la ciudad de rio Dell

Dino Novello, Vocero de Respuesta de Emergencias, indicó “Estamos ofreciendo agua potable para esta comunidad y aconsejamos que llamen al 9-1-1 solamente en caso de una gran emergencia”

Tanto la ciudad de Rio Dell como Eureka declararon estado de emergencia por la catástrofe y el gobernador está destinando fondos para que los arreglos necesarios se realicen lo más rápido posible.

Los servicios de emergencia siguen trabajando sin descanso y uno de los puntos más afectados fue el puente Fernbridge, donde decenas de personas continúan realizando las reparaciones.

Esperan arreglar las grietas que actualmente dificultan la movilidad de los residentes y en cada hogar, personas como Carlos estiman los gastos de las reparaciones. En su caso, dice, su casa rodante quedó reclinada.

“Va a costar un poco pues porque tengo que decirle a alguien para que nos ayude a levantarla” compartió.

Agregó que en medio del desastre, lo que lo motiva es ver cómo se han unido los residentes para ayudar a los más afectados

“Estamos para ayudarnos en lo que se pueda y si necesitan algo aquí estamos y darnos la mano los unos a los otros” concluyó