Registran posible tornado en el condado Sonoma

Los meteorólogos del Servicio Meteorológico Nacional al norte de California están investigando un posible tornado que ocurrió el jueves por la mañana en el condado Sonoma.

Según el servicio meteorológico, un video del posible tornado fue tomado por un residente de Petaluma que miraba hacia la comunidad no incorporada de Two Rock en el oeste del condado alrededor de las 11:10 a.m.

Un equipo de meteorólogos observó las imágenes, pero se dirigirá al área para evaluar cualquier daño antes de que se pueda confirmar un informe oficial de tornado, dijeron.

Los tornados son raros en el condado Sonoma, pero no inauditos. Un tornado fue visto por última vez en Santa Rosa en 2011, cuando una nube en forma de embudo hizo contacto con la tierra y arrojó escombros, derribó cables y líneas telefónicas y dañó algunos edificios.