Reconocida chef lleva el sabor y la sazón mexicana al este de la Bahía

La comida mexicana tiene la peculiaridad de tener mucho sabor y sazón por lo que una chef ha puesto todo su empeño y dedicación para llevar a sus comensales a conectarse con sus raíces hispanas.

La chef Gloria Domínguez descubrió su amor por la cocina desde muy temprana edad.

“Mi abuela molía en el molino, el nixtamal y ella nos daba una bolita para que nos entretuviéramos, y ahí empezábamos a hacer las tortillitas, es donde todo empezó de estar ahí en el pretil con la abuela con la nana”, dijo.

Con sus virtudes culinarias, Gloria ha logrado llevar al paladar de muchos la cocina tipo rancho, como ella misma la califica. Su herencia Jalisciense tiene sabor casero.

“Yo lo definiría como una fondita, un pueblito en México, la comida es tipo rancho con todas las sazones de las personas de la cocina porque son de diferentes estados”, explicó Gloria.

La chef ha estado a cargo de varios restaurantes en el Área de la Bahía, incluyendo “Taquería Salsa” ubicado en Anticoh donde Gloria dio sus primeros pasos como cocinera.

“Taquería Salsa fue la primera taquería aquí en Antioch. En 1988 no había nada de eso aquí en Antioch, ni tacos y se nos ocurrió eso introducir todo eso los tacos, gorditas, sopes”, indicó.

Han pasado 33 años y este establecimiento aún continúa siendo una referencia de la comida mexicana en la zona.

Gloria asegura que uno de los mayores retos que tuvo fue el de aprender inglés, sin embargo, esto no la detuvo para cumplir sus metas.

La ciudad de Oakland fue por 15 años el hogar de esta reconocida chef.

“La bahía de Oakland y San francisco es como un puente para mis abuelos, mis padres, porque tuvieron la oportunidad de venir de braseros a piscar a Alameda, rábano y lechuga, y es un lugar de oportunidades para mí porque he tenido dos restaurantes ahí”

Uno de ellos fue “Tamarindo”, donde resaltó el toque más sofisticado de su sazón y gracias al cual fue destacada como una de las mejores chefs del este de la Bahía.

“Fue un honor ser una de las latinas de estar ahí, hay varios pero es un buen comienzo para los latinos poder estar en un libro tan especial del East Bay Cooks One Of The Best Restaurants, estoy muy contenta por eso”, aseveró.

Sin embargo, aunque tuvo que cerrar el restaurante en el 2019, también se adjudicó en dos oportunidades la portada de la revista San Francisco como la mejor comida regional.

Pero el mayor logro de Gloria es poder transmitir su cultura a sus hijos.

“El orgullo de haberle transmitido esta herencia a mis hijos, de mi cultura, los llevaba desde pequeños a México y ellos se enamoraron de los sabores de México”, explicó.

La reconocida chef actualmente se dedica a asesorar a otros en sus proyectos de cocina y aunque sabe combinar todo tipo de sabores, hay ingredientes que, según Gloria, no deben faltar en la receta del éxito.

“Tu pasión, las ganas, con la persistencia, de hacer lo que tú tienes pasión de hacerlo”, dijo.