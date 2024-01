“Da asco”: viven entre ratas y cucarachas en complejo de apartamentos de East Palo Alto

Inquilinos de un complejo de apartamentos en East Palo Alto aseguran estar preocupados de ir a la cocina y encontrar en su comida heces de ratas y hasta de cucarachas

Desde hace cinco años Víctor Barrios y su familia viven en el complejo de apartamentos, y desde entonces aseguran han tenido que vivir entre ratas y cucarachas.

"La primera vez nos dijeron que no se podían hacer nada porque las ratas no están adentro del apartamento, pero están aquí arribita, y todas las noches están peleándose, están corriendo y se escucha, no dejan dormir y ahora ya están aquí arriba de la cocina, de la estufa", aseguró Víctor, inquilino.

Telemundo 48 habló con más inquilinos y al parecer las ratas han visitado a más de uno en el complejo de apartamentos.

"Bueno prácticamente podría decirle la frase conviviendo con las ratas, porque eso es lo que nos toca a nosotros", dijo una residente quien prefirió no ser identificada.



Está inquilina aseguró que de noche es cuando las escuchan más.

"Por la noche se oye como si fueran personas golpeando el techo y como que arañan como queriendo entrar", dijo la afectada.

Les preguntamos cuántos residentes creen que están viviendo literalmente entre ratas, a lo que nos respondieron:

"Aquí en este complejo te podría decir que casi todos estamos viviendo entre ratas porque si no se meten en los apartamentos, se meten en el garaje", aseguró Teresa Prado, inquilina.

"Si yo le pego así se hachan a correr, o enciendo las luces, toda la noche es lo mismo, y ya les dijimos que hay ratas aquí", aseveró Víctor.

La preocupación de estos inquilinos los ha llevado a hacer varias denuncias a la administración del lugar, e incluso en redes sociales.

Telemundo 48 habló con los administradores del complejo, pero no quisieron hablar al respecto, así que contactamos a la ciudad de East Palo Alto, y nos explicaron que si el propietario o administrador no responde a la queja de un inquilino, ellos pueden presentar una petición a la Oficina de Estabilización de Alquileres de la misma ciudad.

"Ese departamento le puede brindar apoyo en cuanto ellos pueden documentar cosas, y pueden intervenir", indicó James Colin, oficial de información pública East Palo Alto.

También puedes poner su queja ante el condado San Mateo.

"El número para quejas es el (650) 599-11912 y también más información en nuestro sitio web https://www.smchealth.org/housing ", puntualizó Liliana Mejía, supervisora del Departamento de Medio Ambiente del condado San Mateo.

Inquilinos esperan que este situación mejore porque no solo les preocupa la salud de sus hijos, si no que las ratas sigan haciendo de las suyas.

"Rompen la comida, rompieron todos los cables de la estufa", dijo Prado.