Inquilinos de Antioch piden protección por parte de líderes locales

Tras meses de lucha, decenas de inquilinos de Antioch volvieron a pedir protección por parte de sus líderes locales el martes por la noche.

“A veces tenemos que comparar nuestros salarios y ver qué es lo que necesitamos o pagar la renta o comer y eso no es una estabilidad económica y por eso lo que necesitamos en estos momentos es un control de renta”, dijo Myriam Sáenz, inquilina de Antioch.

Ella es madre de dos niños pequeños y dice que le están subiendo casi el 60% más de su renta mensual actual. Un monto que según ella no puede pagar,

Su historia es un reflejo de la realidad que viven otros inquilinos que alegan podrían quedar en las calles sin esta medida.

“Yo ya estoy retirado y mi sueldo ya es fijo ya no sube ni baja y lo que me dan son 1,500 dólares y a eso es que le quieren subir, que me va a quedar a mi para comer?” dijo José Flores, inquilino de Antioch.

Otra inquilina, Dulce Franco, dijo, “Yo soy mamá soltera y estoy a cargo de mi madre y me subieron el 33% de mi renta y eso es más de 400 dólares y pues no, no”.

El martes ante el concejo de la ciudad, residentes dieron sus testimonios en espera de que sus líderes locales votarán “si” a una ordenanza local que pondría un límite máximo de 3% o un 60% del índice de precios al consumidor, lo que sea más bajo, en la cantidad que los propietarios puedan aumentar la renta

El punto que se discute es solo uno de los tres que ellos consideran esenciales que sean cambiados en Antioch para el bienestar de los inquilinos de la ciudad.

“Necesitamos un control de renta más fuerte, dos todavía se necesita una política anti-acoso y que se proteja a los inquilinos contra desalojos injustificados”, dijo Rhea Elina Laughlin, representante de “Primeros 5”.

Y es que explican según sus estudios en la ciudad, hay un impacto desproporcionado

“Están en promedio pagando dos tercios de sus ingresos en la renta y vemos que los latinos y los afroamericanos pagan más que cualquier otro grupo”, dijo Laughlin.

La decisión de este martes podría ser un punto clave tras meses de lucha y la votación determinará el futuro de estos inquilinos.