Prohibirán el paso de vehículos por la Market Street en San Francisco

La Agencia de Transporte Municipal de San Francisco se está preparando para el lanzamiento del proyecto Better Market Street esta semana, que prohibirá el paso de vehículos particulares en una de las calles más concurridas de la ciudad.

A partir del miércoles, un tramo de más de 2 millas de Market Street será utilizado solo por autobuses, taxis, bicicletas y vehículos comerciales, así como también vehículos de emergencia como patrullas de policía y camiones de bomberos.

En octubre, la Junta Directiva de SFMTA aprobó por unanimidad el plan, obteniendo elogios de los defensores de peatones y bicicletas de la ciudad que habían estado presionando por la aprobación del proyecto durante años.

En la primera fase del proyecto, no se permitirá que vehículos particulares viajen a lo largo de Market Street, en dirección este desde la calle 10 hasta Main y en dirección oeste desde Steuart Street hasta Van Ness Avenue. Sin embargo, los vehículos aún pueden cruzar Market Street, pero se prohibirá girar en Market Street.

Oficiales de Control de Estacionamiento de SFMTA y los oficiales de SFPD dirigirán el tráfico y ayudarán a llamar la atención sobre los nuevos cambios esta semana, según la SFMTA.

En preparación para el miércoles, las cuadrillas de Muni ya instalaron carteles, crearon nuevas zonas de seguridad para peatones, agregaron nuevas zonas de carga y extendieron los carriles de Muni por Market Street, dijeron funcionarios de SFMTA.

Después del miércoles, la SFMTA comenzará a trabajar en la segunda fase del proyecto, que se lanzará en algún momento en la primavera de 2020. Esa fase vería la extensión de carriles solo para autobuses al este de las calles Third a Main. Ya no se permitirán taxis y autobuses que no sean de Muni en esos carriles.

Además, los carriles existentes de autobuses / taxis de las calles Tercera a Novena serán exclusivos de Muni. También se realizarán mejoras en la intersección de bicicletas a lo largo de las calles Market, Eight, Page, Battery y Valencia.

Posteriormente, la tercera fase del proyecto apunta a cambiar secciones de las calles Ellis y Jones cerca de Market para mejorar la seguridad y el movimiento de vehículos. Esa fase comenzará en el verano de 2020.

Se estima que el proyecto completo costará alrededor de $ 3.5 millones.

Según funcionarios de SFMTA, en 2018, ocurrieron 123 colisiones con lesionados solo en Market Street entre las calles Octavia y Steuart.

Puede encontrar más información sobre el proyecto en http://bettermarketstreetsf.org.