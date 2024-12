‘Nuestra comunidad lo necesita’: Programa después de escuela en el este de San José ayuda a familias en necesidad

El programa después de escuela del distrito Mt. Pleasant Elementary en el este de San José puso su granito de arena para asegurarse que familias de bajos ingresos, y residentes sin hogar, tuvieran regalos esta Navidad.

Todo fue gracias a Daniel Patton, quien subió un video a redes sociales. El es coordinador del programa Mount Pleasant After School, o MPAS por sus siglas en inglés.

Decenas de familias donaron cobijas, guantes, gorros, chamarras y otros artículos que ayudarían a residentes a mantenerse sin frío estas temporadas.

Y los regalos fueron envueltos por estudiantes del distrito Mount Pleasant Elementary.

“Estamos haciendo regalos para las personas que ocupan ropa y más cosas para esas personas que no tienen tanto dinero”, dijo la estudiante Yensi Calderón.

“Ahorita están en una edad donde dicen, ¿que me van a regalar a mi? Entonces les estamos diciendo, no nomas de hacer algo porque te van a regresar algo sino que en esta temporada tienes que tener un corazón tierno, tienes que dar cosas, no nomas es de que que me van a dar pero que vas a poder dar tu también”, dijo Noely Contreras, líder de MPAS.

Patton dice que es una tradición que comenzó con sus abuelos hace 25 años y que eventualmente fue heredada por el distrito escolar Mt. Pleasant.

Patton dice que cada año las donaciones crecen más y más, pero también la cantidad de familias que necesitan ayuda.

“Nuestra comunidad lo necesita”, dijo Patton, agregando que le enorgullece poder ser parte de la tradición.

Este año, con la ayuda del condado de Santa Clara, también pudieron regalar 20 bicicletas a estudiantes y residentes sin hogar en el parque St. James.

Un gesto que para el señor Inocencio Zúniga, es invaluable.

“Desde que entró la pandemia, no he trabajado y pues aquí, sobreviviendo”, dijo Zúniga.

Dice que no tiene familia en el Área de la Bahía, pero en el momento en que los líderes de MPAS le dieron un poco de alegría navideña, ellos se convirtieron en su familia.

Todo esto fue posible gracias a Patton, quien con un simple video, pudo tocar los corazones de la comunidad.

“Me siento muy afortunada de poder ser parte de esto. Yo gracias a Dios tengo la oportunidad de poder trabajar y estar en un trabajo estable que podemos ofrecer estas ayudas así que me siento muy feliz de poder hacer esto por otra gente”, dijo Vanessa Ruiz, líder de MPAS.

Como ella, otros líderes de MPAS, reconocen el impacto que tienen en el este de San José.

Reymundo Padilla es supervisor del plantel, y fue estudiante del programa cuando era chico.

Ahora como supervisor, se siente orgulloso de ser parte de lo bonito que sale de esta comunidad en el este de San José.

Para Patton, esta campaña anual de donaciones no se trata solo de las bufandas, juguetes o bicicletas, sino que se trata de inculcar un sentido de pertenencia, comunidad y unidad.

Todos los sentimientos que sintió Zúniga cuando le entregaron lo que dice es el mejor regalo de Navidad que ha recibido en su vida.

“El mejor regalo que he recibido en mis días”, dijo Zúniga.

En total, el programa MPAS recolectó más de 300 regalos. Lograron ayudar a más de 60 familias del distrito escolar y a decenas de personas sin hogar. Lo que no lograron distribuir en St. James Park, lo donaron a un refugio en el centro de San José.