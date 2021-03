El siguiente contenido a sido creado en consulta con Stanford Children’s Health. No refleja el trabajo ni las opiniones del personal editorial de Telemundo Área de la Bahía. Para obtener más información sobre Stanford Children’s Health haz clic aquí.

El mundo en el que vivimos nos ha obligado a adaptarnos al cambio. Ya sea por trabajo, celebraciones o incluso para salir con amigos, nos hemos acostumbrado a hacerlo a través de una pantalla. Ver a los demás en persona, de forma segura y sin preocupaciones, puede parecer algo del pasado. Pero no tiene por qué ser así, al menos no en todos los aspectos de nuestras vidas.

Aunque visitar un hospital durante una pandemia puede sonar aterrador, en realidad puede ser una experiencia segura. Con la posibilidad de visitas en persona y citas de telesalud, es importante explorar tus opciones, especialmente cuando se trata de ver al pediatra de tu hijo para consultas y chequeos de bienestar, y saber cuándo, literalmente, hacer una llamada.

El Dr. Harry Huang, pediatra de Stanford Children's Health Bayside Medical Group, nos brinda información sobre la importancia de los chequeos de bienestar y por qué los padres deberían sentirse seguros cuando vayan a una consulta médica.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Telemundo Área de la Bahía: ¿Por qué es tan importante estar al tanto de los chequeos de bienestar de los niños, especialmente durante este tiempo?

Dr. Harry Huang.

Dr. Harry Huang: La mayoría de los padres comprenden la importancia de los chequeos de bienestar en los primeros años. Se vuelve más en una duda cuando los niños llegan a la escuela primaria, secundaria y preparatoria, y por qué esas visitas siguen siendo importantes. Creo que son aún más importantes durante este tiempo de COVID porque hemos visto a muchos niños que simplemente no les está yendo bien. Los chequeos de bienestar son una buena oportunidad para que nosotros, como pediatras, hagamos un seguimiento y nos aseguremos de que no solo está funcionando bien la salud física, sino también de la salud mental de los niños. Hay muchas cosas que han sido únicas en este año debido a la pandemia.

Ojalá pudiéramos ver a los niños más seguido. Generalmente es una vez al año y suceden muchas cosas en un año. Es una buena práctica, desde el punto de vista de un pediatra, tener ese chequeo anual o periódico para ver cómo están los niños y sus familias.

Telemundo Área de la Bahía: ¿Qué pueden esperar los padres durante un chequeo de bienestar?

HH: Durante los chequeos de bienestar, revisamos los signos vitales básicos, incluyendo la altura y el peso, y para los niños más pequeños, revisamos la circunferencia de la cabeza. También controlamos la presión arterial, los oídos y la vista, pruebas de detección básicas que son muy importantes para encontrar cosas que podrían ser un problema.

Nos ofrecen la oportunidad de sentarnos con los pacientes y la familia y hablar de todo: nutrición, ejercicio, cualquier problema que los pacientes o los padres hayan identificado. También repasamos lo que llamamos orientación anticipatoria, cosas para prepararnos para lo que viene. Me encanta ayudar a identificar qué esperar y qué está dentro del rango de desarrollo normal. Y en los niños mayores, es un momento muy importante para asegurarse de que les esté yendo muy bien académicamente y de que su salud mental esté bien. Y también, por supuesto, hacemos las vacunas y los análisis de sangre necesarios. Todo eso se aborda en las visitas de bienestar.

Telemundo Área de la Bahía: ¿Por qué son tan importantes las vacunas y por qué no deberían retrasarse, especialmente en este momento?

HH: El calendario de vacunas está diseñado para garantizar que la inmunidad no desaparezca en ningún momento de la infancia, incluso una vez lleguen a la adultez. Aunque COVID es la infección predominante en este momento, otras infecciones, prevenibles con vacunas, no están tomando un descanso. La tos ferina, el sarampión y muchas otras todavía están presentes en la comunidad y en nuestra nación. Mantenerse al tanto del calendario de vacunas garantiza que su hijo no pierda ni tenga una pausa en su inmunidad en ningún momento durante su infancia.

Telemundo Área de la Bahía: ¿Y las vacunas contra la gripe?

HH: Tradicionalmente se han puesto desde el otoño hasta el invierno. La temporada de gripe, dependiendo de dónde vivas en el país, generalmente comienza alrededor de octubre y termina incluso a veces hasta junio y julio.

Ten en cuenta que cada año se administra una vacuna contra la gripe diferente para las diferentes cepas que ingresan al área. Definitivamente es un medio eficaz para protegerte a ti y a tus hijos de la influenza. Al comienzo de la pandemia, vimos a muchas personas contraer gripe y COVID. Fue un doble golpe. Creo que la vacuna contra la gripe es una forma muy segura de eliminar esa posibilidad, así que definitivamente la recomiendo.

Telemundo Área de la Bahía: ¿Cuándo deben los padres comunicarse con sus pediatras?

HH: Con la tecnología que está disponible hoy en día, es tan fácil como enviar un correo electrónico. Siempre les digo a los padres que realmente no hay preguntas tontas. No quiero enfatizar que la pandemia cambia las cosas, no lo hace, pero trae un conjunto completamente nuevo de variables y luchas que los niños podrían estar pasando. Es bueno comunicarse cada vez que note que hay algo de lo que no estás seguro o que te preocupa como padre.

Con todas las ramificaciones de la pandemia, la cuarentena y la escuela, puede volverse muy complicado. Diría que, más que antes, es mejor comunicarse con tu pediatra si tienes alguna inquietud. Estamos aquí para ayudar, orientar y brindar esa atención y apoyo que podrían ayudar a prevenir más problemas, especialmente si la atención se retrasa.

Telemundo Área de la Bahía: ¿Cuáles son algunas de las señales de advertencia con respecto a la salud mental de las que los padres deberían estar más conscientes?

HH: Es un problema importante en este momento, con todos los cambios del último año. Entre las señales para tener en cuenta se encuentran: cambios en el sueño y el apetito, pérdida de interés, disminución del rendimiento escolar, irritabilidad general y cambios de humor. Muchas de estas son cosas normales que hemos experimentado durante la pandemia, pero para los niños, especialmente los más pequeños, es difícil procesar estas cosas. Si ves alguno de estos signos de advertencia, comunícate con tu pediatra.

Telemundo Área de la Bahía: ¿Cuáles son algunas de las medidas de seguridad que se han implementado en tu consulta y en el hospital?

HH: Mucho ha cambiado. En primer lugar, todos los mayores de dos años llevan una máscara y se distancian socialmente. En nuestra oficina en particular, contamos con puntos de control desde el momento en que haces una cita, cuando la confirmamos, hasta el momento en que llegas a la oficina. Si alguien está enfermo o identifica algún síntoma de enfermedad, tomamos medidas y si se trata de una enfermedad o síntoma grave, cambiamos esa visita a una cita de telesalud.

Entiendo completamente la preocupación de ir a un hospital. En muchos momentos de este año ha sido muy preocupante, especialmente para los padres con niños pequeños: quieren proteger a sus hijos. Diría que ahora es muy seguro ir a un hospital o al consultorio de un médico. Y siempre es muy fácil y seguro comunicarse por correo electrónico o por teléfono. Ese es el mensaje final: si estás preocupado, comunícate. Como pediatras, estamos aquí para ayudarte.

Los chequeos de bienestar son solo uno de los servicios que se ofrecen a los niños en Stanford Children's Health. Para obtener más información sobre cómo su equipo de médicos está listo para ayudarte a ti y a tu familia, haz clic aquí.