¿Podría registrarse una cuarta ola de contagios de COVID-19 tras la flexibilización de restricciones en la Bahía?

Hay quienes temen que con la flexibilización de las restricciones en algunos condados de la Bahía y la llegada de las vacaciones de Semana Santa se pueda registrar una cuarta ola de contagios por COVID-19.

Expertos aseguran que, aunque se ha habido una disminución en los casos positivos del mortal virus y gran parte de los residentes de la Bahía mayores de 65 años han recibido la vacuna, no es momento de bajar la guardia.

"El riesgo existe para tener las oleada, no la cuarta sino la quinta y sexta, porque la mayoría todavía no se ha contagiado con Covid y también la mayoría no ha recibido una vacuna", aseguró Luis Rubio, doctor de UCSF.

Por su parte, autoridades de salud del condado Santa Clara aseguraron que, aunque se han flexibilizado las restricciones, no esperan que una nueva ola de casos se registre mientras las personas tomen las precauciones necesarias.

“Hasta este momento lo que nosotros sabemos es que existen otras variantes del virus que están circulando no solamente acá sino en el país. Entonces pedimos que la gente tome precaución para prevenir otra ola", indicó Ricardo Romero, vocero del Departamento de Salud del condado.

Autoridades estiman que si los casos continúan bajando dentro de tres semanas el condado podría ubicarse en el nivel naranja lo que permitiría una mayor flexibilización de las restricciones.

El condado Santa Clara espera que para agosto al menos el 80% de sus residentes estén vacunados.

Desde el martes, los condados Santa Clara, San Francisco y Napa se encuentran en el nivel rojo dentro del plan por una reapertura segura del estado, lo que les ha permitido a restaurantes, cines y gimnasios ofrecer servicios en interiores.