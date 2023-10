Joven mexicano de Pittsburg canta, compone y produce al ritmo de la música urbana

Inspirado en los ritmos de la música urbana, un joven cantante, compositor y productor mexicano de Antioch sigue rompiéndola como dirían muchos en el género del Reggeaton.

Su nombre es Gustavo Maravilla Cruz también conocido como Wønder.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

A sus 28 años ha llegado a componer, cantar y grabar alguna de sus propias canciones en los mismos estudios de producción de Jbalvin, y del Conejo Malo, Bad Bunny.

"Yo compongo de todo, pero ahorita mi mayor enfoque es el regueatton", dijo Wønder.

Al momento de componer sus canciones, el ritmo y la melodía son clave para hacer de este género, un ritmo movido y pegajoso.

"Los tambores, el dembow, más bien el bajo es lo que me gusta más", aseguró Wønder.

El joven músico creció en un ambiente musical, pues su padre de Michoacán, México también compone canciones y gracias a él nace el amor por la música.

"Me acuerdo cómo a los 8 años él me compuso una canción para mí, cuando nací y desde ahí me enamoré de la letra y de allí empezó mi pasión", afirmó Wønder.

Y esa pasión lo llevó a lanzar su primer álbum, Imagen.

"Salió en el 2021, y ese álbum tiene 10 canciones", explicó Wønder.

Wønder le escribe al amor propio, al desamor, y temas con los que muchos se pueden identificar.

"A veces tengo mi libreta, mi teléfono y si me acuerdo de la letra no más cierro mis ojos y no más me encierro mentalmente", dijo Wønder.

Ahora que Wønder nos ha dicho el secreto para mover las caderas, también nos reveló otro secreto detrás de una de sus canciones.

"Tengo una canción que se llama Mejor Sola, y esa la compuse en el baño", expresó Wønder.

Y es que como él dice, en el momento de componer o inspirarse no importa el lugar.

"Es posible para quien quiera intentarlo, es no más de tener la mentalidad de saber que uno siempre tiene todas las respuestas y uno tiene que mejorar en lo que quiere hacer", aseveró Wønder.

Su música y su talento lo han llevado tan lejos, que ahora cuenta los días para compartir tarima con grandes exponentes del género urbano.