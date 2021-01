Piden más recursos para combatir el coronavirus en comunidades vulnerables

Organizaciones no lucrativas en San José están pidiendo a la administración del nuevo presidente que destine más recursos a una de las comunidades más vulnerables, la comunidad hispana.

Esto ya que en medio de la pandemia se han visto afectados en mayor proporción con las infecciones, los despidos y los desalojos.

“No puedo trabajar, perdí mi trabajo, perdí el lugar donde vivía porque no he podido trabajar desde hace un año”, dijo Sara Cortez.

Ella se fue a rentar una habitación en un apartamento donde vivían ocho personas pero con tantos procedimientos médicos, Cortez se contagió del COVID-19 y se quedó en la calle literalmente.

“Se me contagió el COVID pues no tenía donde vivir no podía estar en la casa estaba en el carro viviendo para no contagiar a los demás pues vivíamos como ocho personas”, dijo Cortez.

Y es que Cortez es indocumentada y son mínimos los recursos a los que ella tiene acceso a pesar de vivir en una área muy azotada por los casos de coronavirus.

“Tenemos el mayor número de infecciones y muertes en este de San José 95116, 95122, 95127, todas las áreas donde viven muchos indocumentados que no tienen acceso a recursos y eso ha resultado en cantidad desproporcionada de muertes e infecciones”, dijo Salvador Bustamante de la organización Luna.

El problema dicen es la falta de acceso pues dicen que no todos en el este de San José tienen acceso a medios electrónicos.

“Mucha de nuestra gente no tiene acceso a computadoras y no saben dónde pueden acudir para recibir estos recursos”, dijo Bustamante.

Por eso es que están pidiendo que por lo pronto hagan uso de las organizaciones locales que están en contacto directo con nuestra gente mientras que la nueva administración toma una medida de mayor impacto.

“La petición es que den papeles a esta gente tenemos miles de gentes infectadas no darles papeles para que puedan tener acceso a un tipo de ayuda si es a través del gobierno o reconocer que tengan acceso a sistema de aseguranza de desempleo est ayudaria muchisimo a estas gentes”, indicó Bustamante.