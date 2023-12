Antiguos miembros de la iglesia consternados tras arresto de pastor en Richmond

El pastor de Richmond acusado de abusar sexualmente a menores de edad, Víctor Hernández Pineda, se presentó el miércoles por primera vez en corte, sin estar esposado y con la ayuda de un intérprete para responder a más de una decena de cargos en su contra.

Pineda fue acusado de cinco cargos de violación a un menor de edad, múltiples cargos por abuso sexual y actos lascivos a un menor, además de tres cargos por secuestro.

El juez permitió el ingreso de la cámara de Telemundo 48 aunque no se permitió grabar audio.

“Voy a defender a mi cliente lo mejor que yo pueda, hoy no se declaró y apenas me dieron la demanda formal en el caso, así que no tengo nada de evidencia so no puedo dar comentario en lo que pasó”, dijo Martín Caravez, abogado del acusado.

En corte el abogado defensor dijo ser nuevo en el caso y pidió que la audiencia se aplazara, además de los documentos con la evidencia que tiene el fiscal del distrito que representa a las cuatro mujeres que acusan al pastor de abusarlas sexualmente.

“Pidieron órdenes de protección para que el acusado no pueda contactar o usar a terceros para encontrar a las víctimas en este caso, además de que se le puso una restricción de porte y compra de armas de fuego”, explicó Greg Chiarella, fiscal del condado Contra Costa.

Telemundo 48 habló vía telefónica con Karen Cifuentes quien asegura que fue víctima de Pineda y nos dijo que después de los últimos días prefirió no acudir a la corte.

Por otro lado, algunos familiares del acusado acudieron a la audiencia, pero no dieron comentarios a nuestras cámaras, sin embargo, frente a la corte nos encontramos a dos antiguos miembros de su iglesia.

“Yo me siento en shock, por la razón de que alguien en quien nosotros confiamos por muchos años y por mucho tiempo haya salido a la luz que hizo todo esto desagradable”, afirmó Gilmar Castro, antiguo miembro de la iglesia.

“Nosotros fuimos miembros de la iglesia hace como diez años atrás y vinimos porque hace años también escuchamos la situación de que había tenido affairs con otra persona y por eso nosotros decidimos irnos”, aseguró José Daniel, antiguo miembro de la iglesia.

José Daniel dijo que se sienten aliviados de que el pastor se encuentre tras las rejas.

“Lo que sucede muchas veces en nuestra comunidad es que cuando traes un caso de estos o quieres acusar a un ministro cuando decimos algo o hablamos de nos acusa de mentirosos o de nos persigue por decir la verdad y para mí es muy importante que con este individuo se haga justicia”, aseveró José Daniel.

La próxima audiencia fue acordada para el próximo 17 de enero cuando se espera el acusado de declare culpable o no a los cargos en su contra.

Pineda continúa en custodia con una fianza de $10 millones y la fiscalía aún cree que podría haber más víctimas por lo que le pidieron a cualquier persona que haya sido victimizado por este pastor que el momento de hacer un reporte es ahora.