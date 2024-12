Colombianos celebrarán la noche de las velitas en Palo Alto

La noche de las velitas es una de las tradiciones más queridas por los colombianos, se celebra el 7 de diciembre, encendiendo faroles o prendiendo velitas, y marcando así oficialmente el inicio de las festividades navideñas.

“Empiezan a salir de un lado el bafle con el sonido, de otro lado, más velitas, chispitas mariposa, y ahí se arma la parranda”, indicó Marci Casas, colombiana.

Con estos recuerdos, colombianos del Área de la Bahía se preparan para mantener viva la tradición, con un evento especial el sábado.

“Los invitamos vamos a tener una actividad para niños, haciendo el farolito, vamos a prender las velas, vamos a ser bendecidos por el padre”, indicó Pilar Rengifo, colombiana.

Pilar, organizadora del evento, explicó el significado profundo que tiene encender las velas en la víspera del Dia de la Inmaculada Concepción.

“El de que le estamos haciendo camino a la Virgen para la Inmaculada Concepción que se celebra el 8 de diciembre, pero las velitas se ponen el 7 de diciembre, ella en todas las casas donde ve iluminación, ella pasa y la bendice”, indicó Pilar.

Además de aprender a hacer los faroles, se podrán compartir los antojitos colombianos que lleven los asistentes y que normalmente incluyen buñuelos y natilla.

“Ósea navidad sin buñuelos no es navidad, para nosotros los colombianos, buñuelos y natilla es ley”, dijo Pilar.

Los buñuelos es un tipo de pan tradicional relleno de queso que se frita, mientras que la natilla es un postre con fécula de maíz y canela.

Así que ya lo sabes, el evento es este sábado 7 de diciembre de 3:00 p.m., a 6:00 p.m., en la Iglesia del Rosario ubicada en el 3222 de Cowper Street en Palo Alto.

“En Colombia no se hace un farol, los compramos, aquí no se consiguen, aquí hay que hacerlos, entonces por qué no los comenzamos a hacer como tradición”, aseveró Pilar.