Organización ofrece empleo a desamparados en Richmond

La ciudad de Richmond le está apostando a soluciones alternativas para el problema de los desamparados.

La organización SOS se ha propuesto a ayudar a personas sin hogar.

Jarod Soto-Gómez, trabajador de SOS, vivió en las calles y como varios de sus compañeros aseguró que la adicción a las drogas lo llevó a caer en esa situación.

“Yo digo que es uno de los puntos más bajos que he tenido en mi vida. Tener desodorante, me acuerdo uno se levantaba y se olía y decía no, y eso le daba a uno como una conciencia mal de uno mismo”, indicó Gómez.

En un espiral que descendía, un día llego SOS donde le ofrecieron la oportunidad de bañarse.

Ahora Gómez trabaja en la organización ayudando a otros.

“Una comida, un baño y algo de ropa le puede cambiar la mentalidad a cualquier persona”, dijo Gómez.

Todos los servicios ofrecidos por SOS, como el de duchas, son operados por gente contratada de los campamentos, hoy laboraban recolectando basura en áreas cercanas a los riachuelos.

“Por dos años yo viví aquí entre estos árboles”, añadió O'Neill Fernandez, quien ahora es el Director de programas y bienestar de SOS.

Con estos trabajos ellos empiezan a ganar unos $18 la hora, pero pueden ascender y llegar a duplicar ese salario.

La próxima semana el Concejo de Richmond considerará si autorizar $1 millón más para su operación.

“Muy interesante de poder darle una alternativa a una persona que ha estado sin trabajo por mucho tiempo, y en condiciones de desamparo que no va a ser fácil para esa persona conseguir trabajo”, explicó Claudia Jiménez, vicealcaldesa de Richmond.

Jiménez respalda el programa porque dice que brinda el camino a una estabilidad económica necesaria, para que puedan pagar por vivienda permanente, además de que su filosofía, facilita el acercarse a otros desamparados.

“Porque van a recibir ayuda de personas que ya saben que es estar en la calle”, dijo Jiménez.